Apoyados en los videos de cámaras de seguridad de la zona y en los testimonios de ciudadanos que presenciaron el atraco en el que fue asesinada la enfermera Esilda del Carmen Reyes Martínez,las autoridades de Cartagena buscan a los responsables.

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La mujer de 67 años se encontraba a eso de las 11:00 de la mañana del martes 17 de marzo por la carrera 81 del barrio Ternera, cuando fue abordada por dos hombres que se transportaban en una motocicleta y cuyo parrillero descendió de esta para despojarla del dinero que había retirado de una entidad bancaria cercana.

Le arrancaron el bolso y de paso le dispararon, dejándola malherida tendida en el piso, de donde fue auxiliada y llevada a una clínica en la que se produjo el deceso.

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Esilda Reyes Martínez era enfermera y además viuda, pues hace menos de dos años su esposo, que era agente del DATT de Cartagena, falleció tras caer de un palo de mango en una finca en el departamento de Bolívar.