A través del programa Vías para la Felicidad de la Secretaría de Infraestructura de Cartagena, iniciaron este miércoles 28 de enero los trabajos de rehabilitación de la Calle de la Media Luna.

Se trata de una de las vías más emblemáticas y transitadas del Centro Histórico de Cartagena, ubicada en el barrio Getsemaní, epicentro cultural y turístico de la Heroica.

La intervención, de acuerdo con lo informado por el alcalde Dumek Turbay Paz, contempla la rehabilitación integral de 290 metros lineales, equivalentes a aproximadamente 2.240 metros cuadrados, con una inversión superior a los $4.600 millones.

Cortesía Alcaldía de Cartagena

La obra dejará la Calle de la Media Luna completamente renovada, mejorando de manera significativa la movilidad y el entorno arquitectónico de uno de los sectores más visitados por cartageneros y turistas nacionales e internacionales.

“En los últimos años, Getsemaní se fue transformando en un ícono del turismo en Cartagena, lo que aumentó el flujo de visitantes, locales consumiendo servicios y productos, y más tráfico vehicular; por ende, calles como la Media Luna se afectaron en su malla vial. Por ello, en nuestro objetivo de embellecer nuestra ciudad y sus corazones turísticos, priorizamos su rehabilitación en este, el año de forjar legados y trascendencia, a través de transformaciones necesarias que dignifiquen la calidad de vida”, expresó Turbay Paz.

Cortesía Alcaldía de Cartagena

De manera articulada con el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), establecieron un plan de manejo de tráfico que permitirá el desarrollo seguro de las obras, minimizando el impacto en la movilidad de la zona, por lo que desde el gobierno distrital le agradecen la comprensión a residentes, comerciantes y visitantes frente a estas intervenciones.