Un video que comenzó a circular en redes sociales dejó en evidencia los momentos previos y posteriores al homicidio de Dairo Miguel Rodríguez Segura, un joven de 25 años, registrado en la madrugada del pasado domingo 25 de enero en el barrio La Candelaria.

Las imágenes, grabadas por un residente del sector con su teléfono celular, muestran cómo un grupo de hombres intercepta al joven en una esquina, lo rodea y posteriormente lo agrede, en hechos que terminaron con su muerte en el lugar.

De acuerdo con información suministrada por sus familiares, Dairo Miguel se encontraba cerca de su vivienda compartiendo con conocidos y estaba desarmado. Posteriormente, se desplazó hasta una esquina cercana para acompañar a una amiga a buscar transporte, cuando se produjo el ataque.

El padre de la víctima aseguró a la casa editorial EL HERALDO que su hijo había cumplido 25 años apenas tres días antes y que nunca imaginó que esa salida terminaría en tragedia.

“Yo siempre estaba pendiente de él cuando tomaba. Esa noche lo vi tranquilo, comprando cervezas con sus amigos, y lo dejé un rato. A los minutos me llamaron para decirme que estaba muerto, a unos 100 metros de la casa”, relató.

El familiar afirmó conocer la identidad de algunos de los presuntos agresores y señaló que se trataría de un grupo de delincuentes que tendría atemorizado al barrio. Según su versión, el ataque no fue producto de una riña, sino que habría sido planeado. “Hicieron que mi hijo saliera de su calle para matarlo en la zona de ellos”, sostuvo.

De acuerdo con su relato, el joven fue interceptado por varias personas, quienes lo atacaron sin darle oportunidad de recibir ayuda. Dairo Miguel falleció en el lugar de los hechos.

El padre del joven pidió a las autoridades celeridad en las investigaciones y exigió la captura de los responsables, recordando que su hijo dejó un niño de apenas un año de edad.

Las autoridades adelantan las labores investigativas correspondientes, apoyadas en el material audiovisual que se conoció en las últimas horas, con el fin de esclarecer plenamente lo ocurrido y dar con los responsables de este homicidio.