Un nuevo hecho violento se registró en la tarde del pasado viernes 19 de diciembre en la ciudad de Cartagena, luego de que un hombre que se movilizaba en una motocicleta fuera atacado a bala en plena vía pública, en el barrio Las Delicias.

De acuerdo con versiones preliminares, la víctima fue interceptada por sujetos armados que le dispararon en varias oportunidades, causándole múltiples heridas por arma de fuego. El ataque generó pánico entre los residentes del sector, quienes presenciaron la escena.

Tras el atentado, el hombre quedó gravemente herido y fue auxiliado por personas que se encontraban en el lugar, quienes lo embarcaron en un vehículo particular y lo trasladaron de urgencia a un centro asistencial, donde recibió los primeros auxilios.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un parte oficial sobre el estado de salud del lesionado, por lo que se espera un pronunciamiento de la Policía Metropolitana de Cartagena con mayores detalles sobre este hecho.

Uniformados hicieron presencia en el sector para adelantar las primeras labores de verificación e iniciar la investigación que permita establecer los móviles del ataque y dar con la identificación de los responsables.