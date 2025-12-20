Un grave accidente de tránsito se registró en la mañana del pasado viernes 19 de diciembre en el barrio Zaragocilla, en Cartagena, causando conmoción entre residentes y transeúntes del sector.

El hecho ocurrió hacia las 8:30 de la mañana, en una vía de alto flujo vehicular, donde un motociclista perdió la vida tras verse involucrado en un violento choque contra otro vehículo.

De acuerdo con los reportes preliminares, el conductor de la motocicleta perdió el control de manera repentina, lo que derivó en el fuerte impacto. Testigos aseguraron que el hombre se desplazaba con normalidad cuando, de un momento a otro, ocurrió el siniestro, por lo que no se descarta que haya sufrido una emergencia médica mientras conducía.

El impacto fue de tal magnitud que el motociclista murió en el lugar de los hechos. La víctima fue identificada de manera preliminar como Néstor, de 48 años de edad. Su cuerpo quedó tendido sobre la calzada y fue cubierto con una sábana mientras las autoridades adelantaban los procedimientos judiciales.

Minutos después, uniformados del tránsito y personal médico llegaron al sitio para atender la emergencia, acordonar la zona y regular el tráfico, que se vio seriamente afectado durante varios minutos. La escena generó momentos de angustia entre los habitantes del sector, quienes observaron el despliegue de las autoridades.

Agentes del CTI realizaron la inspección técnica del cadáver y trasladaron el cuerpo a Medicina Legal, donde se adelantarán los exámenes correspondientes que permitirán establecer con precisión las causas del fallecimiento y determinar si un problema de salud influyó en el accidente.

Las autoridades de tránsito continúan con la investigación para esclarecer plenamente las circunstancias que rodearon este lamentable hecho.