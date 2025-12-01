El Concejo Distrital de Cartagena aprobó durante una sesión ordinaria de este fin de semana, el último del mes de noviembre, el presupuesto de la ciudad para el año 2026 por valor de $4.554.387.903.557.

Leer también: Suspenden consulta popular con la que se pretendía convertir a Palenque en municipio

De acuerdo con el alcalde Dumek Turbay Paz, el 70% de este presupuesto será destinado a la recuperación de colegios públicos, el plan de alimentación escolar y la construcción de hospitales y centros de salud.

Los 19 concejales aprobaron el plan financiero presentado por el Distrito, bajo el lema “Lo mejor está por venir”, alineado con el Plan de Desarrollo “Cartagena Ciudad de Derechos 2024-2027”.

La alcaldía destacó que frente a los $3,9 billones de presupuesto aprobados por el Concejo para 2025, el presupuesto general del Distrito tiene un crecimiento del 14,21% para 2026. Los $4,55 billones se distribuyen así: el 78% (equivalente a $3.559.946.065.658) para inversión pública, el 18% ($827.768.143.827) para gastos de funcionamiento y el 4% ($166.673.694.072) para el servicio de la deuda.

Del monto destinado a inversión pública, la mayor parte se concentra en ámbitos sociales con asignaturas pendientes o carencias de desarrollo o atención integral. El mayor incremento en inversión es del 59% y corresponde a la Secretaría de Participación y Desarrollo Social, que tiene $48.055 millones para la atención de grupos vulnerables, adultos mayores y comunidades étnicas.

En Educación, la inversión se incrementa en un 27%, que equivalen a $1,2 billones, y en salud, $1,52 billones.

El presupuesto de $4,55 billones se lo asignan a las secretarías y dependencias del sector central, órganos de control, fondos especiales y establecimientos públicos, de la siguiente manera:

* Despacho del alcalde ($131.539.546.298):$24.924.339.634 para gastos de funcionamiento y $106.615.206.664 para inversión.

* Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana ($67.893.470.925): $10.909.307.752 para gastos de funcionamiento y $56.984.163.173 para inversión.

Importante: Distrito entregó los primeros diez radios inteligentes a taxistas de Cartagena

* Secretaría de Hacienda ($312.167.411.827):$117.482.143.520 para gastos de funcionamiento, $159.886.767.486 para servicio de la deuda y $34.798.500.821 para inversión.

* ⁠Secretaría General ($755.406.580.105):$413.888.432.824 para gastos de funcionamiento y $341.518.147.281 para inversión.

* Secretaría de Infraestructura ($39.720.290.048):$1.325.329.420 para gastos de funcionamiento y $38.394.960.628 para inversión.

* Secretaría de Educación ($1.209.060.570.173):$8.882.978.271 para gastos de funcionamiento y $1.200.177.591.902 para inversión.

* Secretaría de Participación y Desarrollo Social ($50.181.406.878): $2.125.840.000 para gastos de funcionamiento y $48.055.566.878 para inversión.

* Secretaría de Planeación: ($35.591.215.190):$3.367.605.680 para gastos de funcionamiento y $32.223.609.510 para inversión.

* Departamento Administrativo Distrital de Salud - DADIS ($1.545.964.633.539): $25.815.414.965 para gastos de funcionamiento y $1.520.149.218.574 para inversión.

* Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena - DATT ($24.226.472.424): $16.113.108.860 para gastos de funcionamiento y $8.113.363.564 para inversión.

* Departamento Administrativo de Valorización ($4.314.290.512): $2.145.181.572 para gastos de funcionamiento y $2.169.108.940 para inversión.

* Fondo Territorial de Pensiones ($77.047.242.245): $70.260.315.659 para gastos de funcionamiento y $6.786.926.586 para servicio de la deuda.

* Secretaría de Turismo ($10.338.266.248):$1.117.478.727 para gastos de funcionamiento y $9.220.787.521 para inversión.

* Escuela de Gobierno: $3.500.000.000 para inversión.

* ⁠Instituto Distrital de Deporte y Recreación - IDER ($62.492.074.541): $7.417.921.547 para gastos de funcionamiento y $ 55.074.152.994 para inversión.

* ⁠Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana - Corvivienda ($36.843.010.666):$21.772.065.510 para gastos de funcionamiento y $15.070.945.156 para inversión.

* Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena - IPCC ($16.151.013.319): $6.941.402.024 para gastos de funcionamiento y $9.209.611.295 para inversión.

* Establecimiento Público Ambiental - EPA ($18.333.289.213): $8.081.567.210 para gastos de funcionamiento y $ 10.251.722.003 para inversión.

* Distriseguridad ($35.631.483.245):$5.525.075.086 para gastos de funcionamiento y $30.106.408.159 para inversión.

* ⁠Institución Universitaria Mayor de Cartagena ($28.916.956.483): $25.711.796.483 para gastos de funcionamiento y $3.205.160.000 para inversión.

* ⁠Instituto Distrital de Acción Comunal de Cartagena y el Caribe - IDACCC ($9.154.545.064): $4.046.704.469 para gastos de funcionamiento y $5.107.840.595 para inversión.

FONDOS DE DESARROLLO LOCAL:

* Localidad Histórica y del Caribe Norte: $10.000.000.000 para inversión.

* Localidad de la Virgen y Turística: $10.000.000.000 para inversión.

* Localidad Industrial y de la Bahía: $10.000.000.000 para inversión.

ÓRGANOS DE CONTROL:

* Concejo Distrital: $19.218.122.775 para gastos de funcionamiento.

* Personería Distrital: $17.579.741.630 para gastos de funcionamiento.

* Contraloría Distrital: $13.116.270.209 para gastos de funcionamiento.