En la tarde de este martes 25 de noviembre, cuando se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se registró un feminicidio en la ciudad de Cartagena.

De acuerdo con las primeras versiones del hecho, un hombre atacó con arma de fuego a una mujer en plena vía pública del barrio La María.

Al aprecer, la víctima sería expareja sentimental del agresor, quien luego de cometer el asesinato se quitó la vida con la misma arma.

Según testigos, después de dispararle en la cabeza a la mujer, el sujeto se apuntó a sí mismo en la misma parte del cuerpo y accionó el arma.

Uniformados de la Policía Metropolitana de Cartagena llegaron al lugar del crimen para verificar lo ocurrido e iniciar las indagaciones correspondientes.