¡Bolivarenses 🇲🇲, NO DEN PAYAYA! ¿Si algo es "gratis", no será que el producto eres tú? ⁉️Tengan presente que la empresa que está haciendo este escaneo aún no ha demostrado “científicamente ni técnicamente en otros países, ni en Colombia, que esta práctica no implica la… pic.twitter.com/5N7PdIbaJp