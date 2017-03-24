Tras una reunión con el alcalde de Cartagena, Manuel Duque, la ministra de Comercio, María Claudia Lacouture, dio a conocer ayer que desde el próximo primero de abril comenzarán a regir las sanciones contra los operadores turísticos de todo el país que incumplan los requisitos para prestar sus servicios en las playas.

'El 31 de marzo se vence el plazo para cumplir con los requerimientos y normas relacionadas con el turismo', dijo Lacouture.

Las sanciones, según la ministra, van desde el pago de cinco hasta 150 salarios mínimos legales vigentes, dependiendo de las infracciones, para quienes no cumplan con requisitos como el Registro Nacional de Turismo y Registro de Guianza, entre otros.

También, serán verificados requisitos como carnetización para prestar el servicio turístico de buceo o cualquier otro tipo de actividad similar.

De acuerdo con la ministra, Duque se comprometió con la expedición de un decreto o acto administrativo que permita mejorar la regulación de las playas de la ciudad y que debe estar listo el próximo primero de abril.

Como ejemplos de playas de Cartagena en las cuales se viola de manera recurrente la norma de ordenamiento de este tipo de espacios turísticos, Lacouture hizo mención del sector de Blas El Teso, en el cual denunció hace algunas semanas el parqueo de vehículos, pese a que solo está permitido el ingreso de bañistas. De acuerdo con la ministra, la Procuraduría será la encargada de velar para que los actos administrativos tengan seguimiento por parte de las administraciones.

Preocupación por Barú

Tras las denuncias por el turismo desbordado en el balneario de Playa Blanca, en la isla de Barú, desde que fue inaugurado el puente de Pasacaballos, la ministra dijo que es 'uno de los temas importantes para e el Gobierno nacional' y se refirió, por primera vez, a la construcción de un embarcadero.'En el ministerio de Comercio y Turismo, de acuerdo con la directriz del Gobierno nacional, hay que generar normas, que permitan un turismo para siempre, y que ordene, en este momento que estamos recibiendo un número importante de turistas, las acciones y las prestaciones de servicios relacionados con turismo', dijo Lacouture.

Añadió que 'ya estamos entrando a organizar toda la parte del embarcadero. El Ministerio, el Gobierno del presidente Santos, está haciendo una inversión para generar un embarcadero que acorde con el ecosistema.'

Hoteles en parques naturales

Lacouture también se refirió a la polémica en torno a las construcciones en parques naturales.

'En ningún momento el Ministerio de Comercio y Turismo está diciendo que está buscando establecer infraestructura pesada dentro de los parques naturales. Lo que siempre hemos dicho es que el turismo de naturaleza está conformado por: avistamiento de aves, flora y fauna, buceo. (…) Sol y playa. Un universo turístico que necesita actualización de normas, regulaciones, y manejo adecuado de las capacidades que se tienen¨, aseguró Lacouture.

De acuerdo con la ministra, 'hemos dicho: se necesita infraestructura para mantener la seguridad de los turistas, como también, la sostenibilidad de los ecosistemas a nivel nacional. Y, por eso, parte de la infraestructura que estamos trabajando en conjunto con el ministerio de Medio Ambiente es cómo logramos generar aspectos como pasamanos, puentes, baterías de baños, manejos de residuos, basuras'.