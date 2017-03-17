Los estudiantes de la Institución José María Córdova ubicado en el corregimiento de Pasacaballos, protestaron en la mañana de este miércoles ante las malas condiciones en las que se encuentra la estructura física de la institución.

Según ellos, no pueden concentrarse en las clases porque están sufriendo con los fuertes olores que emanan de los dos baños que tiene una de las dos sedes del colegio. 'Ya son tres meses con esta situación, es decir, desde que entramos a clases estamos apurados', manifestó uno de los alumnos de la institución.

De acuerdo a los jóvenes, no ven que la situación vaya mejorar, pues dicen que les han pedido a ellos que no hablen de la problemática con nadie externo. 'Esto es preocupante, porque dicen que no hablemos con nadie de afuera, lo que nos da a entender que todo va a quedarse así', manifestaron.

La estructura física presenta deterioro visible en los baños, en las rejas que protegen las instalaciones y en las paredes traseras de la institución, aludiendo que esto genera inseguridad a los estudiantes del colegio.

Los afectados, también denunciaron que hay una plaga de mosquitos que pueden ser portadores de varias enfermedades y piden que los escuchen.

Por su parte, la coordinadora de la Institución Patricia Martínez, manifestó que el deterioro que sufre el edificio, se debe en parte a lo antiguo que es, además de la salinidad que ha venido dañando la construcción.

'Los daños de la reja son provocados por algunos jóvenes de la misma comunidad, que al no tener un espacio para recrearse, ingresan a la fuerza al colegio y juegan en las canchas', manifestó la coordinadora.

Mientras que para los estudiantes, el tema de los olores es proveniente de los baños que están sin funcionar por falta de agua, Martínez manifestó que 'ese tema es porque la misma comunidad ensucia y arroja basuras cerca del colegio, además de la polución industrial de la zona', finalizó.