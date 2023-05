Falta de subsidios podría generar alzas en tarifas y desmejorar el servicio

Carlos Diago, experto en temas de energía, precisó que la falta de subsidios generaría afectación principalmente a los operadores de red y luego a la ciudadanía en general.

“Las afectaciones se verán reflejadas en la mala prestación del servicio de energía porque los operadores de red no van a tener el flujo de dinero para poder atender debidamente la operación y mantenimiento de su red, caso similar cuando estaba Electricaribe”, dijo.

Diago indicó que esta práctica es recurrente y “nociva”, por lo que el Ministerio de Hacienda debe dar celeridad a unas reasignaciones presupuestales para poderle cumplir a los operadores de red, en caso de la región Caribe a Air-e y a Afinia.

“Este problema es de todos los años por cuanto el presupuesto de subsidios siempre aparece desfinanciado y en el camino lo van ajustando, pero en ese intervalo siempre surgen unos retrasos por el orden de hasta 6 meses del reconocimiento de los subsidios a los operadores de red, lo cual es una práctica muy nociva”, explicó.

Planteó otra fórmula para una salida al tema. Indicó que el Gobierno podría, como parte de pago de los subsidios, ceder la energía producida por las empresas generadoras Gecelca y Urrá a los operadores de red para su comercialización.

“Se podría trasladar el subsidio no a la demanda sino a la oferta. Cuando se aprobó el presupuesto el año pasado, responsabilidad de este gobierno actual, lo hicieron de una forma desfinanciada a sabiendas de que los subsidios no iban a alcanzar. Estamos en el mes de mayo y parece ser que ya se han consumido toda la reserva presupuestal de subsidios, entonces no solo debe haber un problema de flujo de caja del Gobierno sino también uno de tipo presupuestal”, puntualizó.