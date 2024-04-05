En la tarde de este viernes 5 de abril fue desencallada la embarcación que permaneció atrapado por varias horas en el caño Las Compañías, en el sector del puente abatible, debido a los bajos niveles del río Magdalena, en Barranquilla.

La situación se presentó mientras el remolcador, perteneciente a la Naviera Fluvial de Colombia, trataba de cruzar por debajo del puente abatible ubicado sobre el corredor del Gran Malecón.

Ante la emergencia, la Naviera Fluvial de Colombia dispuso a su equipo técnico de rescate para desencallar el remolcador y continuar con sus actividades.

'⁠Las maniobras se lograron de manera efectiva, mientras la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla coordinó el cierre en la calle 72 con avenida del Río sentido a la Ventana de Campeones, para facilitar la movilidad en el sector', indicó la Alcaldía Distrital.

Tras las maniobras de rescate la embarcación logró salir a flote, y ahora las naves que transitan por este importante canal lo hacen con normalidad.

Además, se hará el restablecimiento del tránsito vehicular en esa zona.

