En la necesidad de que el Puerto de Barranquilla cuente con una única autoridad portuaria que articule a todas las entidades que tienen competencias sobre él e integre las políticas y acciones correspondientes, coincidieron los participantes en La Tertulia de EL HERALDO realizada ayer sobre el canal de acceso.

Con este mecanismo se facilitaría el manejo de la zona portuaria local y se agilizaría la atención de las necesidades que presente.

Durante el encuentro, en el que tomaron parte empresarios, gremios, autoridades y expertos, se analizaron los temas relacionados con la zona portuaria de Barranquilla, su integración con la ciudad desde el punto de vista de la competitividad y la situación actual del canal al igual que las soluciones que necesita.

El desarrollo del debate, que fue presidido por el director de EL HERALDO, Marco Schwartz, se priorizaron varios puntos en torno al canal. Entre ellos se destacan la necesidad de que se instale una draga permanente y la participación activa de las gremios, Distrito y Gobernación en las mesas de trabajo para analizar los pliegos de condiciones de la nueva APP del Río.

El abogado experto en temas portuarios, Cesar Lorduy, afirmó que por las condiciones y la importancia del canal de acceso al Puerto de Barranquilla se debe propender para que se estructuren dos contratos de APP, uno para el canal y otro para el resto del Magdalena.

El presidente del Puerto de Barranquilla, René Puche, dijo que urge la realización del estudio que determine la factibilidad de profundizar el canal de acceso a 15 metros y ampliar su ancho a 300 metros, con los debidos radios de curvatura. Recordó que para ello el Gobierno comprometió recursos del Invías por $5.000 millones.

Los resultados de este estudio deberán demostrar si es posible aumentar la profundidad del río, en este sentido el presidente de Cámara Colombiana de la Infraestructura, Carlos Rosado, y la directora regional de Cormagdalena, Denisse Teherán, destacaron que es fundamental tener claro si van a llegar los buques y la carga que permitan aprovechar estas inversiones.

Puche sostuvo que mientras se realiza este estudio que será contratado por licitación, los empresarios del sector portuario contemplan la posibilidad de invertir en la compra de una draga que preste su servicio de manera permanente en el canal y garantice la profundidad necesaria. Se estima que una draga de succión de 3.000 metros cúbicos de capacidad sería suficiente para realizar el trabajo.

Una draga permanente permitirá garantizar los niveles de profundidad que se requieren y la confiabilidad para la operación portuaria.

'Desde el pasado 10 de febrero el calado autorizado bajó a 9,2 metros limitando la posibilidad del ingreso de buques de gran calado, desde entonces quedamos en un limbo, pues esto coincidió con el proceso de caducidad que enfrenta Navelena que está en fase final. Como el canal está concesionado a Navelena, hasta que no se defina lo que pasará no se puede hacer ninguna intervención', dijo Alfredo Carbonell.

Reunión en Barranquilla

Este jueves, con la presencia del viceministro de Infraestructura, Dimitri Zaninovich, comienzan en Barranquilla las mesas de trabajo con autoridades y gremios para analizar la inclusión de las peticiones que se han formulado sobre el canal de acceso a la zona portuaria, en los términos de referencia del nuevo proceso de licitación que se abrirá para el nuevo contrato de Asociación Público Privada (APP) para recuperar la navegabilidad del río. Así lo confirmaron el director de asuntos portuarios del Distrito, Luis Fernando Cabrera, y el director de la Asociación de Puertos del Atlántico, Alfredo Carbonell. Aseguraron que se espera que de este encuentro salgan soluciones concretas sobre las necesidades que tiene el río y que se buscará llegar de común acuerdo a las decisiones de los temas que se incorporarán en la nueva licitación.

Voces

Alfredo Carbonell, director de Asoportuaria: Cuando tengamos los resultados del estudio de profundidad, las fuerzas vivas de la ciudad deben unirse para que esto se de. En la nueva APP se deben incluir mecanismos que obliguen a cumplir, con multas que logren que el asociado garantice la profundidad que requiere el canal.

Denisse Teherán, reg. Cormagdalena: No podemos como Gobierno hacer unas obras (profundización) sin saber si los buques y la carga van a llegar a Barranquilla. Así como se realiza este estudio, los empresarios del sector portuario también deben actualizar la información para determinar si realmente se requieren las obras.

Carlos González, Presidente junta de Fitac: Mientras que el mundo habla de buques de 18.000 contenedores, en Barranquilla llegan de 2.500, estamos alejados de la realidad mundial. El problema más grave es que no llega la carga a la ciudad, tenemos que alinearnos a los puertos más grande del mundo y tener al menos 50 pies.

Ricardo Román, gerente Puerto Palermo: El puerto de Barranquilla requiere confiabilidad y esto implica que se garantice la profundidad determinada durante todo el año para ser competitivos. Estamos en una situación incierta. Lo que queremos es confiabilidad para garantizar la profundidad que tengamos.

Diana Casas, directora Fitac: Es necesario que haya una planeación frente al río y que Barranquilla se apropie y maneje lo que pasa en el puerto. No debemos permitir que desde Bogotá se tomen tantas decisiones ya que somos los principales dolientes, El río también requiere del cuidado permanente de las riberas.

Alexandra Cogollo, gerente King Ocean: Como naviera pienso que con el desarrollo industrial que tiene Barranquilla, como una ciudad que crea su propia carga en más de un 60%, la APP debe hacerse con la intervención de todas las empresas y entidades que se ven perjudicadas por las condiciones del canal de acceso.

Ricardo Plata, presidente Intergremial: El Magdalena es uno de los ríos más turbios, necesitamos una draga permanente en el canal de acceso, con las características adecuadas que trabaje todos los días a toda hora para sostener el calado y darle la confiabilidad a la profundidad. También se requiere el cuidado de las cuencas.

Germán Escobar, capitán Puerto de Barranquilla: Con las inversiones que se han realizado en dragados que superan los $50.000 millones, se hubieran podido comprar dos dragas. Sin son dos que se requieren una de capacidad media para tener al canal al 100% y otra mediana para trabajar en las dársenas de giro de los puertos.

Fernando Pertuz, junta Intergremial: Debemos tener una independencia en nuestras acciones con respecto al canal de acceso al Puerto de Barranquilla y no depender de un juez para que se tomen medidas. No depender de acciones extremas para que se emprendan las soluciones que se requieren a futuro.

Juan Montoya, VP ejecutivo acesco: El nuevo puente Pumarejo es una nueva realidad para el Río, hay que pensar en Barranquilla como área metropolitana y la posibilidad de extender el canal hacia Soledad, Malambo y Sabanagrande. El río es definitivo para la supervivencia de las empresas que se encuentran en esta zona.

Carlos Rosado, Director CCI Norte: Hay que pensar en retomar el Plan Maestro Portuario de Barranquilla que se hizo hace 5 años y que habla de la importancia de tener puertos aguas afuera. El futuro de la ciudad está en poder desarrollar una dinámica que permita atender buques de gran tamaño y tener más competitividad.

César Lorduy, empresario y experto: Hay que reivindicar que Barranquilla es un puerto marítimo y no solamente fluvial. Esto cambia todo el panorama de lo que nosotros quisiéramos ser, que es un puerto de mínimo 40 pies de profundidad. No es cierto que esto beneficia a solo a unos poco, el río es la aorta de Barranquilla.

René Puche, Presidente Puerto de Barranquilla: Es necesario que el Gobierno nacional revise el modelo portuario vigente, el cual es arcaico e inflexible y no permite revisar los planes de inversión con concesiones que son a 20 y 30 años. No podemos seguir declarando urgencia manifiesta sobre algo que es recurrente.

Karina Díaz, ingeniera Cormagdalena: Hay un convenio entre Cormagdalena e Invías por $5.000 millones, para estudios y diseños de mejoramiento de la infraestructura canal de acceso, desde la zona de aproximación hasta el Puerto de Pimsa. Su objetivo es evaluar la situación actual y planteamiento de las obras que se requieren.

Carlos Paternina, director Logport: Nuestra carga es local y si quisiéramos tener más movimiento de carga internacional por la zona portuaria hay otras cosas, además de la actividad del puerto, en las que se debe trabajar. Por ejemplo, hay rutas intervenidas como Bogotá-Cartagena con fletes más bajos que de Barranquilla-Bogotá.

Humberto Ávila, experto Uninorte: El problema con la sedimentación en Bocas de Ceniza es un proceso acumulativo asociado con los bajos niveles que ha mantenido el río. Esto no se podía prever, pero aquí es donde la ciencia y la tecnología pueden ayudar a determinar los que pasará con modelos probabilísticos.

José Dangond, empresario: Este no es solo el Puerto de Barranquilla, es el de Córdoba, el de Magdalena, de Cesar y esa parte de Antioquia que no puede desembocar sino por aquí, al igual que Cundinamarca. Debemos traerlos como socios y hacerlos dolientes, esto nos ayudará a tener poder político y cambiar la relación de dependencia.

Martín Vásquez, dirigente portuario: Desde hace mucho se viene hablando del mismo tema del río, pero ahora con palabras técnicas como competitividad y profundización. El río requiere enrocamiento para que se mantenga la profundidad del canal navegable. El puerto de Barranquilla debe tener su autoridad propia.

Hay consenso...

Carbonell destacó que el Gobierno nacional se anticipó a lo que puede pasar con la APP y avanzó en los requisitos para declarar la urgencia manifiesta a través de la cual se podrá contratar la ejecución del dragado.

Por su parte el presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Ricardo Plata, afirmó que el canal de acceso es vital para Barranquilla pues al menos el 60% de la carga que se maneja en los puertos, ya sea de importación o exportación, es local.

Es precisamente esta condición en la que radica la importancia del desarrollo portuario de la ciudad e indica el potencia que hay para crecer el movimiento de carga. Ya los puertos tienen la capacidad para ello.

Contar con un canal que tenga una mayor profundidad permitirá a Barranquilla ser una alternativa a los puertos de Cartagena y Santa Marta, con la llegada embarcaciones de gran calado.

'En este sentido podemos alinearnos con los grandes puertos del mundo, podemos pensar en tener más de 60 pies de calado, esa es la recomendación nuestra como operadores logísticos', dijo Carlos González, presidente de la junta directiva de Fitac.

Otro de los retos identificados fue que si se quiere crecer en materia portuaria hay que trabajar en una planeación estratégica y que los gremios como Intergremial, retomen su papel protagónico en los temas de ciudad.

La preparación de la capital del Atlántico será un avance para el aprovechamiento de la industria offshore (costa afuera) que se desarrollará en los próximos diez a quince años en la zona del Caribe.

Distrito y Gobernación participarán en el Superpuerto

El proyecto del puerto de aguas profundas Bocas de Ceniza, conocido como el superpuerto, tomaría un nuevo aire con el respaldo del Distrito de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico. En el marco de la tertulia de EL HERALDO se dio a conocer que las administraciones distrital y departamental preparan su participación como socios en el proyecto. El director de asuntos portuarios de la Alcaldía, Luis Cabrera, aseguró que se trabaja en una nueva estructuración de la obra que implicaría la conformación de una sociedad de economía mixta con participación pública y privada. Se está revisando la prefactibilidad y la situación actual, tanto técnica como jurídica de la iniciativa. 'Este es un proyecto importante para Barranquilla, vamos a poder traer buques de mayor tamaño y carga, de unas 180.000 toneladas, seremos un referente a nivel del Caribe', afirmó Cabrera. El puerto de aguas profundas manejará nuevas cargas e integrará el transporte que se realice por el río Magdalena proveniente del interior del país. Por ello hay interés de otros departamentos como Antioquia y Cundinamarca en este proceso.

El Superpuerto Bocas de Ceniza, será un puerto de aguas profundas con 20 metros de calado. Se calcula que generará unos 1.900 empleos directos y 8.000 indirectos, con beneficios sociales a las comunidades cercanas.

De otro lado, Cecilia Arango, la secretaria de Planeación departamental, dijo que se impulsa con la Universidad del Norte la iniciativa de un simulador virtual que entregue datos reales sobre el río, los que serán una herramienta útil para la navegación fluvial. La funcionaria dijo que el río debe verse como algo integral, incluyendo las obras de infraestructura que hay a su alrededor y lo que significa el nuevo puente Pumarejo y su proceso de construcción sobre la situación del canal de acceso a la zona portuaria de Barranquilla. Llamó la atención sobre los tajamares, obra a la que desde hace más de 15 años no se le hace mantenimiento y también sobre las bocas que se abren para conectar el río con la Ciénaga Grande del Magdalena y los efectos que pueden tener.