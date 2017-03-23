Después de más de seis horas de una tensa sesión ordinaria, el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico ratificó la terna de candidatos a rector de la institución, que integran Rafael Castillo, Salim Mattar y Carlos Prasca.

El órgano de dirección, sin embargo, no pudo establecer una fecha para la elección del nuevo rector en propiedad, pues deberá esperar que los magistrados del Tribunal Administrativo del Atlántico ordenen el cumplimiento del fallo del Consejo de Estado del 2 de marzo de 2017, que levanta la medida cautelar del 7 de julio de 2015 por la que se suspende el proceso de elección.

Así lo confirmó el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, al término de la reunión del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico.

'Ahora debemos esperar a que el Tribunal reciba este fallo del Consejo y que este sea ejecutoriado. Apenas nos notifiquen nosotros enviamos la información al Comité Electoral para que proceda a señalar una fecha del proceso electoral', explicó Verano.

Durante la reunión, que se cumplió en la sala de juntas Luis Carlos Galán de la Gobernación, se posesionaron Natalia Ruiz, como representante del Presidente de la República y Germán Andrés Urrego, como delegado de la ministra de Educación.

De igual manera, los miembros del Consejo Superior también abordaron y analizaron la posibilidad de autorizar a la rectora (e) para la firma del acta de constitución de la Corporación Centro de Investigaciones Marinas y Limnológicas del Caribe, así como para la reglamentación del proceso electoral de representantes de los docentes adscritos al decreto 1279 de 2002 ante el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje.

En el acto se estudió además la aprobación de los estados financieros de cierre y del informe de contratación de la vigencia 2016.

Entre los otros temas debatidos, el Consejo revisó el proceso de acreditación institucional y de la creación seccionales Sabanalarga y Suan.

La sesión

Una fuente le contó a EL HERALDO que la reunión se desarrolló en un ambiente de total hermetismo, en el que inicialmente fueron retiraron todos los asistentes que no hacían parte del Consejo Superior.

Informó además que durante uno de los puntos agendados en la orden del día, el gobernador Verano expresó su molestia por el no pago desde hace tres meses a los contratistas.

El debate se tornó aún más caliente, contó la fuente, cuando miembros del consejo lanzaron fuertes cuestionamientos a políticas institucionales aplicadas a finales y en el presente año en la universidad.