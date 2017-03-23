El presidente del Concejo de Barranquilla, José Cadena, y el concejal José Trocha Gómez pidieron disculpas a los barranquilleros luego del incidente presentado en la plenaria de este martes, cuando se debatían dos proyectos para la ciudad.

Cadena informó a EL HERALDO el martes, que la discusión comenzó cuando se inició el debate para la iniciativa de empleo para los jóvenes entre 18 y 40 años, propuesta por el concejal Ernesto Aguilar.

Incluso, el presidente del Concejo señaló que Trocha lo tildó de 'mentiroso' cuando se presentó el incidente durante la plenaria, que debió ser suspendida por 'falta de garantías'.

Cadena, quien fue el primero en pedir perdón, señaló que 'la ciudad no está para estos espectáculos y la Corporación merece concentración total para seguir construyendo una mejor ciudad y esto implica el actuar responsable de la entidad'.

Agregó que su tarea es poner a funcionar la agenda de la corporación, por lo que anunció que los proyectos presentados por la administración del alcalde Alejandro Char no serán engavetados.

'El curso de las sanas costumbres prevalecerán en el Concejo y me esforzaré en cumplir con nuestra misión, con quienes votaron por mí y aun los que, haciendo uso del juego democrático, no lo hicieron. El llamado es al trato respetuoso, a la deliberación responsable y al respeto a las instancias de gobierno', indicó.

El concejal José Trocha le manifestó a EL HERALDO que, al igual que el presidente del Concejo de Barranquilla, José Cadena, extiende una disculpa pública a la ciudad por el incidente presentado en la plenaria.

Agregó que no era necesario que esta información trascendiera a los medios de comunicación, ya que fue una 'discusión normal, como las que se presentan en cualquier Concejo de otra ciudad, al momento de debatir sobre un proyecto'.

Respecto a las acusaciones de Cadena, en las que el presidente indica que lo llamó 'mentiroso', Trocha indicó que 'en ningún momento le falté el respeto'. Agregó que no sabe de dónde salió esa versión y que 'eso no sucedió'.

Ante la posibilidad de ser sancionado por la mesa directiva del Concejo, a través de la Resolución 075, Trocha indicó que de darse esa situación, realizará las acciones pertinentes. 'No me ha llegado ninguna notificación todavía', expresó.