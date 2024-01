Radi, Villafañe y Bohórquez, en la mesa directiva del Concejo para 2024

El juramento fue tomado por Juan David Abisambra, también de Cambio Radical, quien fue presidente provisional del cabildo distrital.

“Creo que más allá de la posición que hoy ustedes me permiten ostentar, es el cariño que recibo en cada una de las palabras que ustedes, los que me postularon y los que votaron por mí, tuvieron para conmigo. Esas palabras no son solamente para conmigo, son para con mi familia”, expuso el nuevo presidente del cabildo.