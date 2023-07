“La instalación de los medidores no beneficia a la comunidad de Luruaco”

Señaló que el contrato que va por la suma de $12 mil millones entre la instalación de los medidores y el pago de interventoría “no es apropiado en este momento” ya que no marcaría la cantidad de agua que le llegará a luruaqueros sino “aire que pase por las tuberías”.

“Cabe aclarar que no estamos en contra del proyecto sino de la forma en la que se piensa ejecutar para beneficiar a un contratista que ya firmó, pero aquí no vamos aceptar eso porque acá no tenemos agua permanente”, aseveró.

Finalmente, Currea indicó que la comunidad expresó que no va aceptar que les instalen los medidores y si “ellos quieren instalar eso a la brava podrían generar un problema de orden público porque ya la comunidad está alertada y no lo va aceptar”.