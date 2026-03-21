En el marco del Día Internacional de los Bosques, la Alcaldía de Barranquilla destacó los avances en su estrategia de arborización urbana, consolidando una red de ecosistemas que hoy funcionan como pulmones verdes para la ciudad.

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De acuerdo con la Administración distrital, actualmente se mantienen 136.646 árboles distribuidos en las cinco localidades, junto con una red de cinco bosques urbanos ubicados en puntos estratégicos, que contribuyen a la regulación del clima, la mejora de la calidad del aire y la conservación de la biodiversidad.

• 136.646 árboles bajo mantenimiento

• 500 jardineros en campo

• 6 jornadas semanales de trabajo

• 50 kg capturados por árbol al año

• 500 L de agua lluvia retenidos por árbol

• 20°C reducción en sensación térmica bajo sombra

Esta infraestructura verde está conformada por los bosques urbanos de Miramar, Campo Alegre, Hogar Caribe, Ciudad Caribe y El Pueblo, espacios que integran especies nativas y adaptadas al clima tropical, como ceiba blanca, mangle plateado, roble morado, almendro y ceiba bonga.

1. Bosque Urbano de Miramar

2. Bosque Urbano Campo Alegre

3. Bosque Urbano Hogar Caribe

4. Bosque Urbano Ciudad Caribe

5. Bosque Urbano El Pueblo

Según el programa distrital Siembra Más, estos ecosistemas cumplen un papel clave en el entorno urbano. “Los bosques urbanos no son simplemente áreas verdes decorativas. Son infraestructura viva que trabaja las 24 horas regulando el clima, purificando el aire y protegiendo el recurso hídrico”, explicó Richard Fernández, gerente del programa.

El impacto ambiental de estos espacios es significativo. Cada árbol puede capturar entre 30 y 50 kilogramos de dióxido de carbono al año, retener hasta 500 litros de agua lluvia y generar sombra suficiente para reducir la sensación térmica hasta en 20 grados centígrados en su entorno inmediato.

A escala de ciudad, la cobertura arbórea contribuye a disminuir entre 3 y 8 grados la temperatura percibida, un factor clave en una urbe con condiciones climáticas exigentes como Barranquilla.

Detrás de esta estrategia se encuentra una operación logística de gran alcance. El programa Siembra Más cuenta con cerca de 500 jardineros distribuidos en múltiples frentes de trabajo, apoyados por una flota de aproximadamente 50 vehículos y maquinaria especializada, lo que permite ejecutar seis jornadas semanales de mantenimiento.

Estas labores incluyen poda, fertilización, control fitosanitario, limpieza y riego programado. Los árboles jóvenes reciben atención diaria en sus primeras etapas, mientras que los ejemplares adultos son intervenidos de forma periódica para garantizar su estabilidad y crecimiento.

El mantenimiento también implica un alto consumo de recursos. Por ejemplo, en el Bosque Urbano Hogar Caribe, que cuenta con cerca de 2.700 árboles, se requieren alrededor de 54.000 litros de agua en una jornada completa de riego, reflejando la magnitud de la operación a nivel distrital.

El programa contempla además procesos de fertilización trimestral y estrategias de riego nocturno durante épocas de sequía, con el fin de optimizar el uso del agua y garantizar la supervivencia de las especies.

“Cada árbol que sembramos y cuidamos es una apuesta concreta por la calidad de vida de los barranquilleros y de las generaciones futuras”, afirmó Fernández.

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En promedio, un árbol urbano en la ciudad tarda cerca de 10 años en alcanzar su madurez y puede vivir entre 40 y 150 años, lo que convierte cada siembra en una inversión a largo plazo.

El Día Internacional de los Bosques, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas en 2012, busca concienciar sobre la importancia de estos ecosistemas en la sostenibilidad global. En ese contexto, Barranquilla se posiciona como una de las ciudades que apuesta por el verde urbano no solo como elemento paisajístico, sino como infraestructura esencial para enfrentar los desafíos del cambio climático.

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