La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial informó que se registra un cierre total de la carrera 44, entre calles 72 y 74 desde este sábado por un concierto musical en el estadio Romelio Martínez.

La restricción estará vigente hasta el día 22 de marzo a las 5:00 a.m. cuando se restablecerá el paso por el corredor vial.

Mientras tanto, los conductores que transitan por el sector del estadio podrán tomar como desvío la calle 74 hasta la carrera 46, para luego empalmar con la calle 70, de acuerdo con su destino.

Los orientadores de movilidad estarán presentes en el sector para regular el flujo vehicular por la zona.

De igual manera, se sugiere a los peatones estar atentos al transitar por los sectores con alta afluencia de vehículos.

Además, para una mejor movilidad dentro de la ciudad se recomienda programar sus recorridos con tiempo y evitar congestiones.

“Invitamos a los ciudadanos a usar transporte público, teniendo en cuenta que para este partido el parqueadero del estadio no estará habilitado. Si va a ingerir licor, sea responsable, entregue las llaves, busque su conductor elegido o use transporte público”, señaló la Alcaldía.