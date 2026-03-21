Por labores de lavado de aisladores y podas en ramas de árboles, la empresa Air-e informó que habrá cortes de energía para este domingo en diversos sectores de Barranquilla y el municipio de Puerto Colombia.

De esta manera, la interrupción en el suministro eléctrico tendrá lugar en los siguientes sectores del norte de la ciudad:

CIRCUITO NUEVA BARRANQUILLA 8, de 2:00 de la mañana a 2:30 de la mañana y de 3:30 de la mañana a 4:00 de la mañana. Sectores sin energía: Calles 100 a la 110, entre las carreras 46 a la 50 en Villa Santos.

CIRCUITO AMÉRICA NORTE, de 5:30 de la mañana a 6:00 de la mañana y de 2:00 de la tarde a 2:30 de la tarde. Sectores sin energía: La Campiña; sector comprendido desde la calle 84 hasta la calle 85, desde la carrera 57 hasta la carrera 64 (Riomar–Alto Prado).

Además, en el sector comprendido en la carrera 53 desde la calle 82 hasta la calle 84 (Alto Prado); sector comprendido desde la calle 82 hasta la calle 84, desde la carrera 47 hasta la carrera 52 (San Vicente–Alto Prado); sector comprendido desde la calle 80 hasta la calle 82, desde la carrera 43 hasta la carrera 47 (Granadillo–América) y sector comprendido desde la calle 93 hasta la calle 96, desde la carrera 43 hasta la carrera 46 (Tabor).

CIRCUITO JUAN MINA 1, de 8:00 de la mañana a 8:52 de la mañana. Sectores sin energía: carrera 38, desde la calle 100 hasta la calle 120 y Juan Mina: sectores y fincas aledañas a la carretera vía Juan Mina desde el kilómetro 1 hasta el kilómetro 8.

CIRCUITO JUAN MINA 1, de 8:52 de la mañana a 9:23 de la mañana. Sectores sin energía: calle 111 hasta la calle 129, entre las carreras 16B y 38 (parte de La Pradera), incluyendo la vía a Juan Mina entre el kilómetro 1 y el kilómetro 6.

CIRCUITO JUAN MINA 1, de 8:52 de la mañana a 9:23 de la mañana. Sectores sin energía: kilómetros 5 hasta el kilómetro 6 de la vía a Juan Mina, entre la calles 110 y la calle 116 con la carrera 38 (parte de La Pradera vía Juan Mina).

En Puerto

Para el caso de la subestaciones en este municipio se adelantarán maniobras para el traslado de cargas de la siguiente forma:

CIRCUITO PUERTA DE ORO 1, de 2:00 de la mañana a 2:30 de la mañana y de 3:30 de la mañana a 4:00 de la mañana. Sectores sin energía: Puerto Colombia: Altos de Pradomar, carrera 46 desde el kilómetro 10 hasta Pradomar.

CIRCUITO PUERTA DE ORO 2, de 2:00 de la mañana a 2:30 de la mañana y de 3:30 de la mañana a 4:00 de la mañana. Sectores sin energía: Lagos del Caujaral, Country Club Villa, sector comprendido desde la calle 6 hasta la calle 14, desde la carrera 20A hasta la carrera 28 (Urb. La Playa), sectores y fincas aledañas a la carretera antigua a Puerto Colombia desde el kilómetro 5 hasta el kilómetro 10.

CIRCUITO PUERTA DE ORO 3, de 2:00 de la mañana a 2:30 de la mañana y de 3:30 de la mañana a 4:00 de la mañana. Sectores sin energía: Salgar, Sabanilla, Punta Roca, Villa Magola, El Acantilado; carrera 46, vía a Puerto Colombia desde el kilómetro 10 a Sabanilla; carrera 51B, desde el kilómetro 7 al 9 (Villa Clarita, Marahuaka y Anglo Colombia Scholl.

CIRCUITO PUERTA DE ORO 4, de 2:00 de la mañana a 2:30 de la mañana y de 3:30 de la mañana a 4:00 de la mañana. Sectores sin energía: Puerto Colombia, sectores de la vía al mar desde el kilómetro 7, desde el Colegio Liceo Campestre, IDPHU Campestre, Urbanización Barranquilla Sport, Polideportivo Universidad Autónoma del Caribe hasta los peajes Papiros y Marahuaco, Alcaldía de Puerto Colombia.

CIRCUITO PUERTA DE ORO 5, de 2:00 de la mañana a 2:30 de la mañana y de 3:30 de la mañana a 4:00 de la mañana. Sectores sin energía: carrera 46, vía a Puerto Colombia, entre el kilómetro 2 al 13.

CIRCUITO NUEVA BARRANQUILLA 5, de 2:00 de la mañana a 2:30 de la mañana y de 3:30 de la mañana a 4:00 de la mañana. Sectores sin energía: Calles 130 a la 135, entre las carreras 51B a la 57 en Villa Campestre.