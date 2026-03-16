Los operativos de control al espacio público en la Ciudad Mallorquín dejaron como resultado cerca de 13 containers incautados durante los últimos días.

De acuerdo con lo manifestado por el jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Saúl Leiva, por directrices del alcalde Plinio Cedeño, a través del grupo de Control a Espacio Público y Guardianes de Convivencia de Puerto Colombia, se dará la presencia permanente de este grupo para evitar la reincidencia de estos vendedores informales.

“Hoy seguimos haciendo presencia institucional en todo el Corredor Universitario, Villa Campestre y en Ciudad Mallorquín con estos operativos que tienen como objetivo brindarle a la ciudadanía espacios seguros, en orden y donde las familias puedan tener un sano esparcimiento”, detalló el funcionario.

Además, detalló que: “durante los operativos se arrojó un resultado positivo de 13 containers incautados, habilitando nuevamente los pasos peatonales en el sector, lo cual permite garantizar la seguridad e integridad física de estos actores viales”.

Leiva puso de presente que “los operativos seguirán activos en la zona para evitar limitantes en el área de los parques y espacios públicos a los habitantes de la zona”.

Por otro lado, en materia de seguridad, por medio de los operativos de control y vigilancia de la Policía Nacional, en lo que va corrido del 2026 se han efectuado 11 capturas en flagrancia por el delito de hurto no solo en Ciudad Mallorquín, sino también en Villa Campestre, Country Club Villas y el sector de Lechamp, y 1 por orden judicial en la zona.