Por labores de mantenimiento al interior de la subestación Las Flores, la empresa Air-e anunció que habrá suspensión del servicio de energía en varios sectores de la ciudad para este miércoles.

Según la compañía, un equipo de técnicos especializados realizarán pruebas a cables y equipos que hacen parte del circuito Las Flores 7, el cual alimenta a varios sectores del norte de la ciudad, entre las 11:30 de la mañana y las 3:00 de la tarde.

Durante estas obras estarán sin suministro de energía los sectores de La Floresta, El Limoncito, Villa Carolina; calle 84, entre las carreras 75 a la 75C en Las Tres Ave Marías.

De igual manera , en la carrera 27 con la calle 9, en el barrio Rebolo se cambiará una cruceta, entre las 8:10 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

La empresa indicó que una vez se completen los trabajos se procederá con la restauración gradual del servicio en los diferentes sectores afectados.

Además, invitó a los usuarios a comunicarse ante cualquier inquietud relacionada con el servicio de energía, llamando a la línea 115 o a través del portal web www.air-e.com.

Finalmente, un llamado de tranquilidad y paciencia a todos los usuarios durante el desarrollo de los trabajos en los diferentes sectores del departamento.