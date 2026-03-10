La votación para Cámara de Representantes en el Atlántico superó la barrera de los 1,2 millones, consolidando a Cambio Radical como la principal fuerza política del departamento con tres curules, seguido de cerca por el Pacto Histórico y Partido Liberal, que se quedaron con dos escaños, respectivamente.

En la contienda electoral de este domingo, el gran ganador fue el exconcejal Estefanel Gutiérrez, quien logró 96.799 sufragios y se consolida como la mayor votación histórica en el departamento, superando lo logrado hace cuatro años por la liberal Jezmi Barraza, quien alcanzó 87.808 votos.

Dicha votación también supera los 72.171 sufragios alcanzados por César Lorduy, de Cambio Radical, en 2018, así como lo hecho por la conservadora Aida Merlano (69.336) en 2014.

“Estoy muy feliz y agradecido con Dios por esta oportunidad, por este triunfo contundente, que no es más que un mensaje de la gente. Estamos representando la esperanza de las familias, de los jóvenes, de estos nuevos liderazgos que caminan las calles y respiran el aire de la gente en los barrios”, aseguró Gutiérrez tras conocerse los resultados.

En ese sentido, recalcó que su triunfo es un espaldarazo de la comunidad a los liderazgos que se han venido estructurando en la ciudad que propende por resolver sus necesidades: “Vamos a alzar la voz con fuerza por el Atlántico. Queremos que las cosas que han pasado en Barranquilla también ocurran en el resto del departamento. Ese ha sido nuestro mensaje más contundente”.

Es de anotar que las otras dos curules de Cambio Radical recayeron sobre el exdiputado Welfran Mendoza (80.513) y el exconcejal Samir Radi (57.482).

Al respecto, Mendoza agradeció el respaldo recibido en las urnas, al tiempo que anunció que “desde ya la servicio de la transformación del Atlántico, siguiendo el modelo del mejor alcalde del país (Alejandro Char)”.

Celebración desde el Pacto

El docente Jaime Santamaría y la líder política Andrea Vargas serán los representantes por el Pacto Histórico tras lograr 269.814 votos en su lista cerrada.

Para Santamaría, estos resultados demuestran que el departamento se viene renovando en lo político: “El departamento ya no come de cuentos y habló en las urnas con una votación histórica. Gracias por creer en este sueño colectivo”.

Por su parte, Vargas aseguró que “este es un hecho histórico sin precedentes. Somos una fuerza política unida que recorrió todo el Atlántico y que creció caminando los municipios, barrios y co-munidades con el acompañamiento de jóvenes y líderes sociales”.

Curules liberales

La representación del Partido Liberal recayó sobre Jezmi Barraza (83.181) y César Barrera (49.372).

“Este respaldo no es solo un resultado, es una responsabilidad enorme que asumo con humildad y con el compromiso de seguir trabajando por nuestra gente”, dijo Barraza, quien repite curul.

Mientras que Barrera fue enfático al señalar que “este respaldo lo recibo con mucha gratitud, pero sobre todo con un gran sentido de responsabilidad”.

En ese sentido, anotó que “en los barrios y en los municipios escuché la misma preocupación. Mamás que quieren ver a sus hijos salir adelante y jóvenes preparados que siguen esperando una primera oportunidad. Por eso mi compromiso en el Congreso será claro: trabajar por una educación que sí sirva para trabajar, que conecte la formación con el empleo y que abra oportunidades reales para nuestra juventud”.

Cifras finales

En el Atlántico se reportó un incremento de la participación electoral y llegó al 58,67 %. Es de anotar que cuatro años atrás se ubicó en 54,01 %.

Cambio Radical logró 327.370 votos, superando los 309.249 alcanzados en 2022. A su turno, el Pacto Histórico subió de 143.779 sufragios a 269.814. En tercera línea se ubica el Partido Liberal, que pasó de 198.853 a 196.117.

El Partido Conservador, que es uno de los grandes perdedores de la jornada, tuvo el respaldo de 118.880 ciudadanos en 2022, mientras que en estas elecciones fue de 84.921 votos.