Hay preocupación en el Atlántico por la crisis en el sistema de salud, especialmente por la demora en la entrega de medicamentos. Así lo expresó la Asociación de Padres de Niños Especiales Unidos por Colombia, (Apadeu), pues algunos de los pacientes padecen de enfermedades graves.

Rosalba Amaranto, presidenta de Apadeu, apuntó que la situación vivida con Kevin Acosta, el niño con hemofilia que murió luego de un accidente en bicicleta y que de acuerdo con su familia tenía meses esperando medicamentos, encendió las alarmas por casos similares en el departamento del Atlántico.

“Hoy fue Kevin, pero no sabemos qué va a pasar con muchos de los niños que aún no tienen medicamentos. La salud y la vida deben ser prioridad”, declaró a Caracol Radio, recordando que hay niños que presentan retrasos en la entrega de medicamentos como anticonvulsivantes y otros fármacos esenciales.

Amaranto también hizo un llamado a las autoridades y entes de control para que intervengan para solucinarle a más de 500 niños que están registrados en la asociación. Indicó que han participado en muchas mesas de trabajo pero no se han logrado soluciones efectivas: “Tenemos actas, compromisos de gerentes e interventores, pero no pasa nada. Si no pueden responder, deben trasladar a los pacientes a otra EPS y no exponerlos más”.

La dirigente explicó que muchas familias han tenido que intercambiar medicamentos con otras mientras siguen a la espera de la entrega: “Si no fuera por la organización de padres, habría más muertes de niños. Nos prestamos medicamentos entre nosotros para que puedan sobrevivir. Eso no es calidad de vida ni para el paciente ni para su familia”.

De igual forma, mencionó que los reportes de fallas en entrega de medicamentos vienen en su mayoría de afiliados a la Nueva EPS, pero también hay dificultades recientes con la entrega de medicamentos en EPS Sanitas, incumplimientos parciales en EPS Sura y problemas con fórmulas e insumos en Famisanar.

“Son pacientes con condiciones que requieren continuidad estricta: hemofilia, cáncer, VIH y enfermedades huérfanas. No pueden suspender tratamientos”, dijo al medio nacional.