Barranquilla será sede este viernes de la primera socialización del proyecto de régimen de protección de derechos de los usuarios de energía y gas, construido por los ciudadanos.

El evento, se llevará a cabo a partir de las 8:00 a.m. en el Auditorio Carlos Corredor, Edificio Eureka Piso 3, Universidad Simón Bolívar, de Barranquilla.

Al respecto, la experta comisionada Fanny Guerrero, comentó que: “desde la Comisión somos conscientes de que la modernización de este régimen no solamente compromete un aspecto técnico, sino que también es el momento propicio para que se lleve a cabo una regulación más democrática y con mayor visión de región. La pieza clave para este camino es dialogar y comprender la visión de la ciudadanía frente a lo que hemos avanzado”.

En ese sentido, la funcionaria también fue enfática en que “este camino inició enmarcado en el Documento CREG 905 002 de 2023 y la Circular Creg 043 de 2023, con los que se configura una metodología que apunta a un rediseño de la regulación con un enfoque pensado en las personas y en la pedagogía, especialmente, hacia los usuarios”.

Puso de presente que: “durante 2024, la Comisión construyó un nuevo proyecto de régimen de protección de derechos de los usuarios de energía y gas, tras siete mesas de trabajo en Bogotá, Santa Marta y Montería, en las que ya se recibieron más de 400 propuestas, con las cuales se busca modernizar el marco normativo en esta dirección”.

Además, Guerrero mencionó que “este evento busca informar tanto a las empresas prestadoras del servicio como a los usuarios sobre los derechos y deberes que les asisten, con el fin de que puedan mantener una relación adecuada, equitativa y justa frente a las responsabilidades que corresponden a cada una de las partes”.

Es importante resaltar que en Colombia hay alrededor de 11,53 millones de suscriptores o usuarios del servicio de gas y 17,34 millones de suscriptores o usuarios del servicio de energía eléctrica, servicios que son regulados por la Creg.