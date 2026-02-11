El Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Puerto Colombia ordenó al representante legal de la Universidad del Atlántico que, en un periodo de cinco días hábiles, reintegre a Álvaro González Aguilar al cargo como vicerrector de Bienestar Universitario.

En la sentencia conocida este miércoles también se establece que González Aguilar puede ser designado en un cargo “similar o de superior jerarquía”, para que se le puedan garantizar todas sus prestaciones sociales y “que sea compatible con su estado de salud y que garantice el cumplimiento de las recomendaciones médicas formuladas”.

De forma adicional, la alma mater deberá suspender provisionalmente los efectos de la suspensión provisional por 3 meses así como la resolución a través de la cual se declaró la insubsistencia de su cargo. A eso le suma un término de 4 meses para que acuda a otra instancia para que se defina la continuidad de dicha medida.

“Deberá acudir a la jurisdicción Contenciosa Administrativa el accionante y se defina en dicho despacho la continuidad o no de la medida y se establezca de manera definitiva si las decisiones administrativas que dieron lugar a la expedición de dichas resoluciones respetaron las exigencias legales y constitucionales del accionante”, se lee en el fallo conocido por EL HERALDO.

Esta decisión fue adoptada ante una impugnación presentada por González Aguilar contra la decisión proferida por el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Puerto Colombia, que declaró improcedente el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo y mínimo vital.

En su momento, González Aguilar adujo que hubo una “indebida valoración probatoria y errónea aplicación de los principios constitucionales, lo que, a su juicio, condujo a la desprotección de los derechos fundamentales invocados”.

También se agregó que “el despacho judicial omitió valorar integralmente las pruebas médicas allegadas, las cuales evidenciarían un estado de debilidad manifiesta por razones de salud derivado de patologías graves y procedimientos quirúrgicos de alta complejidad, así como incapacidades médicas y seguimiento clínico permanente”.

Cabe recordar que González hizo parte del grupo de candidatos a la rectoría de la Universidad del Atlántico. En la consulta universitaria alcanzó 3.996 votos ponderados, por lo que obtuvo el segundo renglón en el listado de elegibles que fue enviado al Consejo Superior.

Tras la salida de González del cargo, el entonces rector Leyton Barrios nombró al docente Ángel Tuirán como vicerrector de Bienestar Universitario. Con el inicio de la intervención por parte del Ministerio de Educación, que conllevó al nombramiento de Rafael Castillo como rector temporal, dicha vicerrectoría quedó al mando de Wilson Quimbayo.