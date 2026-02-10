Durante el Consejo de Ministros, que se llevó a cabo en Montería el pasado lunes, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán Carrón, expuso el análisis de la entidad sobre el comportamiento de los embalses ante la emergencia por lluvias.

En ese sentido, el funcionario explicó que el actual nivel de los embalses supera el promedio histórico de 61,6%, con mayores aportes de agua desde comienzos del año.

“En el caso de la Hidroeléctrica de Urrá, los niveles de enero ya estaban por encima de lo normal. Mientras que el día de la emergencia, cuando llega el frente frío, es cuando se genera ese salto de una entrada de menos de 300 metros cúbicos por segundo a 2.300 metros cúbicos por segundo. Pero ya el embalse estaba lleno y la capacidad de amortiguación que tenía era menor”, detalló.

Duran evidenció que: “el comportamiento de las curvas guía máximas y mínimas de operación, de descarga y los límites técnicos establecidos para estas infraestructuras de generación, en donde hay especial atención sobre otros embalses como Hidroituango, Betania y Playas”.

También, el superintendente se dirigió hacia el presidente Petro sobre el comportamiento en los precios de la energía en bolsa en medio un panorama actual de alta hidrología.

“Lo que menciona el presidente en sus gráficas de dinámica de oferta de precios en bolsa no se entiende. El agua está casi al filo del embalse, pero los precios suben. Y las curvas van cambiando sin una aparente correlación”, dijo.

En este sentido, Durán Carrón contó al presidente cómo la Superservicios ha venido adaptando sus herramientas de vigilancia para supervisar a las empresas generadoras de energía.

“La entidad diseñó y puso en marcha el estudio de canasta de costos que es una herramienta técnica que permite contrastar los precios de la energía con sus costos reales de producción, avanzar en mayor transparencia y empezar a incidir en la reducción de la curva de precios en bolsa, en defensa de tarifas más justas para los usuarios”, indicó.

A partir de esta vigilancia realizada y en un trabajo articulado con la Superintendencia de Industria y Comercio se ha logrado en los últimos meses bajar la curva de los precios en bolsa.

“Y eso ha sido un esfuerzo del gobierno, un esfuerzo de la vigilancia, y es que, a pesar de las preocupaciones, sí hemos venido logrando que el precio en bolsa vaya reduciéndose, incluso el precio de escasez también ha venido teniendo un descenso, lo que se refleja en la tarifa para las familias y usuarios de la energía eléctrica”, afirmó Duran.

Agregó que la Superservicios continúa en su proceso de indagación respecto al caso de la represa de Urrá y los demás embalses del país, en especial los que se encuentran en alerta roja, con el objetivo de esclarecer los hechos, fortalecer el control y proteger a los usuarios del servicio de energía