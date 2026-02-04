Con un discurso centrado en la renovación política, la abogada samaria María Claudia Pacheco Aaron ha presentado su nombre como candidata a la Cámara de Representantes por el Magdalena, a través del Centro Democrático.

La profesional de 28 años aseguró a EL HERALDO que esta decisión se encuentra sustentada en la creciente necesidad de una voz que defienda los intereses de los magdalenenses en el Congreso de la República.

“Yo sueño con llegar al Congreso como una joven que quiere trabajar por su departamento y romper la polarización. Hoy si no eres blanco, naranja, azul o verde, no eres nadie, y eso ha sepultado al Magdalena”, dijo.

En el marco de este proceso, Pacheco Aaron ha venido recorriendo los municipios para fomentar un mayor sentido de pertenencia entre los ciudadanos.

“Estamos haciendo un llamado para que se coloquen la mano en el corazón, para que volvamos a amar nuestro departamento. Es algo que se ha perdido en el Magdalena”, agregó.

Uno de los ejes de su propuesta es el fortalecimiento del papel de la mujer en el departamento. Señaló que históricamente han sido víctimas de maltrato psicológico, laboral y profesional, por lo que considera fundamental impulsar su liderazgo y capacidad de emprender.

Además, se ha visionado como “la voz de los jóvenes que no han sido escuchados y que quieren un futuro distinto para todo el Magdalena”.

La aspirante también hizo énfasis en la crisis educativa de su departamento, al advertir sobre el deterioro de la infraestructura escolar y la falta de condiciones para garantizar una educación de calidad. A su juicio, estas falencias están directamente relacionadas con el auge de problemáticas sociales como la drogadicción, el vandalismo y el microtráfico.

La crisis de los servicios públicos en el Caribe fue otro de los temas prioritarios en su agenda. En ese sentido, la candidata aseguró los constantes apagones y la deficiente prestación del servicio de agua potable en Santa Marta, incluso en sectores de estratos altos, pese a las altas tarifas que pagan los usuarios.

“Desde el Congreso debemos abanderar la reducción de tarifas de energía y mejorar la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado. Son necesidades que no se pueden aplazar en Santa Marta y en los municipios”, puntualizó.

