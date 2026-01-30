La Misión de Observación Electoral (MOE) anunció esta semana que acreditará a 12 mil observadores para las elecciones 2026 a través de plataformas tecnológicas que permiten facilitar y mejorar la transparencia en los comicios.

Según Patricia Fernández Correa, coordinadora de Calidad de Elecciones de la MOE, de este total de observadores, se estima que 4.000 estarán presentes en la jornada del próximo 8 de marzo donde se elegirá el Congreso de la República para el periodo 2026 - 2030.

“Nos parece importante tener herramientas tecnológicas actualizadas que permitan facilitar y mejorar la labor de la observación electoral y de los partidos políticos a través de sus testigos electorales”, dijo.

Por su parte, Sebastián Beltrán, de la Dirección de Vigilancia, Inspección Electoral del CNE, manifestó que este primer acercamiento con la MOE es importante y crucial, porque “históricamente ha sido el representante de las organizaciones civiles en todo el proceso electoral. Ellos ejercen la función de verificar y estar en los puestos de votación para una observación constante del proceso garantizando que se desarrolle en plenas garantías

De esta manera, a cada uno de los observadores electorales se les expedirá un código QR que será consultado por la Fuerza Pública en el momento de ingreso a los puestos de votación para garantizar la plena identificación de los actores electorales.

Además, la herramienta no solo estará disponible para los observadores electorales, sino también para los testigos y auditores de sistemas que postulen las organizaciones políticas para los 127.000 puestos de votación dispuestos en las jornadas de consulta, votaciones legislativas y elecciones a la Presidencia de la República.

Así las cosas, el Consejo Nacional Electoral reiteró que el uso del aplicativo es garantía para que las organizaciones de observación electoral cuenten con la plena garantía de que pueden ejercer su misión de la mejor manera y teniendo a la tecnología como un aliado estratégico para su labor. Por ello, se les entregará usuario y contraseña para que puedan ingresar y realizar las postulaciones que consideren.