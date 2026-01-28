El barrio La Chinita, en la localidad Suroriente de Barranquilla, vivió una jornada de la entrega de 740 metros lineales de vías recuperadas, una obra que mejora de manera significativa la movilidad y la calidad de vida de sus habitantes.

El alcalde Alejandro Char encabezó el acto, acompañado por la comunidad, que celebró la transformación de calles que durante décadas estuvieron marcadas por el barro y el deterioro.

El mandatario distrital destacó el cumplimiento del compromiso asumido con el sector. “En La Chinita prometimos nuevas vías para toda la comunidad y estamos cumpliendo. Hoy entregamos cerca de un kilómetro de vía para caminar tranquilos, movilizarse mejor, jugar y vivir en un entorno que inspira progreso y más seguridad”.

Resaltó que las obras incluyen nuevas redes de acueducto y alcantarillado, así como andenes y bordillos, pensados para el bienestar de los habitantes. Además, reiteró la meta de pavimentar La Chinita al 100 %.

Durante su intervención, el alcalde recordó las condiciones en las que se encontraban estas calles. “Cuando llegamos en campaña les faltaban todas las vías. Estamos haciendo 32 kilómetros de pavimentación en La Chinita para que no pisen más charco ni barro, para que los niños lleguen al colegio con los zapatos limpios y para que pueda entrar el transporte y la ambulancia. Cincuenta años esperaron este momento y hoy lo disfrutan con alegría”, señaló.

Las obras se ejecutaron a través del programa distrital Barrios a la Obra e incluyeron la reposición de redes de acueducto y alcantarillado, la construcción de andenes y bordillos, y la pavimentación de la malla vial, garantizando una intervención integral que responde a las necesidades históricas del sector.

Para los residentes, el impacto de las nuevas vías ya se siente. Juanita Rojas, habitante de La Chinita, expresó su agradecimiento al recordar las dificultades que enfrentaban antes.

“Esto era pura piedra, no se podía ni caminar. Cuando llovía se formaban arroyos y uno llegaba al trabajo con los zapatos llenos de barro. Hoy sabemos que eso no va a volver a pasar”, comentó.

Las vías entregadas corresponden a la carrera 13 entre calles 17 y 14A, carrera 14 entre calles 17 y 14A, calle 15 entre carreras 14 y 15, calle 7 entre carreras 12C y 15, y calle 13 entre carreras 13 y 15.

La Alcaldía de Barranquilla destacó que continúa desarrollando obras similares en distintos barrios de la ciudad, con pavimentación integral en concreto rígido, construcción de bordillos y andenes, y reposiciones de redes de servicios públicos, con el objetivo de mejorar la movilidad y facilitar el desplazamiento diario de las comunidades en sus entornos.