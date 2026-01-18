Como parte de un plan de intervención eléctrico acordado entre la comunidad del corregimiento de Pendales, en Luruaco, la empresa Air-e Intervenida adelantará este lunes 19 de enero, labores de instalación de las redes eléctricas.

Así como la poda de sus alrededores, con el fin de garantizar condiciones adecuadas en la infraestructura del servicio de energía en esta zona rural.

Las intervenciones se llevarán a cabo en el horario comprendido desde las 8:45 a.m. hasta las 4:00 p.m., específicamente en el sector ubicado entre la calle 2 y la carrera 9B del corregimiento.

En Barranquilla

De manera simultánea, técnicos de Air-e realizarán labores de intervención eléctrica contemplando el retiro de postes ubicados en la carrera 21A con la calle 50, del barrio El Carmen, en Barranquilla.

Habrá suspensión del servicio de energía entre las 7:35 a.m y las 5:55 p.m.

Por su parte, la empresa A-ire Intervenida hizo un llamado a los usuarios a reportar cualquier inquietud relacionada con el servicio de energía a través de la línea 115 o mediante su portal web oficial.