Tras más de dos meses de paro estudiantil, la Universidad del Atlántico busca retomar la senda de la normalidad a partir de este jueves 15 de enero con el regreso a sus actividades académicas del semestre 2025-II.

Al respecto, el rector temporal de la institución, Rafael Castillo Pacheco, aseguró a EL HERALDO que ya se definió el calendario académico para un regreso a clases con todas las garantías.

“Estuvimos reunidos con los estudiantes y el Consejo Académico para lograr un acuerdo sobre el calendario que ya fue aprobado en la mesa de garantías. De esta manera, hemos avanzado en retomar la normalidad y abrir las puertas nuevamente a la educación superior pública desde esta semana”, comentó.

En ese sentido, mencionó que se hizo una visita a las instalaciones de la universidad para corroborar sus condiciones.

“El estado de las dependencias y oficinas administrativas está al 100 %, hay una nueva zona de oficinas renovadas que se habilitaron para la prestación del servicio. De igual manera, las aulas para estudiantes y laboratorios están todos listas para que se retomen las clases. Esto fue un trabajo de climatización que se hizo en poco tiempo”, dijo.

Puso de presente que “esto hace parte de un plan de contingencia, entonces restan detalles en algunas oficinas donde todavía se están ejecutando obras y hay residuos de materiales que impiden su puesta en funcionamiento, pero esperemos que en las próximas semanas se culminen los trabajos”.

Castillo también visitó otras sedes de la alma mater como el nuevo edificio de la facultad de Bellas Artes. “Estamos orgullosos de saber que la salvaguarda del patrimonio nace y emerge desde la Universidad del Atlántico. Con la Facultad de Bellas Artes estuvimos reunidos en una mesa de trabajo para su apertura y garantizar una educación de calidad”.

Por su parte, José Marchena, representante estudiantil ante el Consejo Académico, recalcó que la primera semana de clases será flexible, por lo que no se tomarán notas de ningún tipo ni tampoco asistencia, en apoyo a los estudiantes foráneos que les va a costar desplazarse en estos días: “Con esto buscamos que todo el semestre se desarrolle de manera presencial, pero que en caso de agotar recursos se pueda recurrir a lo remoto o asincrónico en las clases”.

El cronograma académico contempla el reinicio de las clases con varias flexibilidades para los estudiantes. Desde este 15 de enero y hasta el 22 de este mes estará disponible la opción de retiro de materias. Posteriormente, las actividades continuarán hasta el 7 de febrero.

Los exámenes finales serán desde el 9 hasta el 13 de febrero. Los supletorios se llevarán a cabo del 10 al 18 de febrero y las habilitaciones a partir del 19 de febrero. Así las cosas, el calendario académico cerrará el 21 de febrero.