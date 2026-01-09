Una solución de fondo y equidad a la crisis de Afinia. Este fue el pedido del Consejo Gremial de Bolívar, quien rechazó a su vez, el proyecto de resolución del Ministerio de Minas para imponer un cobro nacional de 8 pesos por kWh que pueda cubrir las deudas de la empresa Air-e y Afinia.

“Rechazamos que la respuesta al “riesgo sistémico” sea trasladar los incumplimientos del Estado al bolsillo del usuario. Este riesgo ha sido inducido por la falta de giro oportuno de subsidios y una intervención sin presupuesto. Usar el componente de restricciones para cubrir huecos administrativos sienta un pésimo precedente”, expuso.

Agregó que: “el sector productivo y la ciudadanía no pueden convertirse en la caja menor para subsanar la falta de rigor técnico y fiscal del Gobierno”.

En ese sentido, planteó que se excluya a Afinia de esta resolución. “Exigimos que los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y el sur del Magdalena sean tenidos en cuenta, y que Afinia se incluya en las decisiones del Gobierno, pues enfrenta la misma asfixia financiera que el mercado intervenido”.

Puso de presente que: “es inequitativo salvar solo a una parte del Caribe asumiendo que el respaldo de EPM es inagotable; el remedio debe cubrir a toda la región afectada por las mismas fallas sistémicas”.

Por otro lado, los gremios de Bolívar también concordaron en que el Gobierno debe comprometerse y cumplir de inmediato, poniéndose al día con sus obligaciones de ley, garantizando que este cobro no se convierta en un impuesto eterno a la ineficiencia”.