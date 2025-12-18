Dentro del plan de mantenimiento preventivo de la infraestructura eléctrica del departamento, la empresa Air-e informó que se ejecutarán trabajos en Usiacurí y algunos sectores de Baranoa para este viernes.

En ese sentido, las obras requerirán de la suspensión del servicio de energía entre las 8:30 a.m. y las 5:30 p.m. en la zona urbana y rural de Usiacurí, fincas y sectores en la vía Usiacurí – Baranoa.

Para el caso del Baranoa, se presentará la interrupción del servicio en la urbanización San José, 11 de Noviembre, Urbanización Villa Eleyla y El Encanto.

Finalmente, la empresa Air-e Intervenida, hizo un llamado a los usuarios para que ante cualquier inquietud sobre el servicio pueden comunicarse por los canales no presenciales como el contact center llamando al 115, app Air-e o el portal web www.air-e.com

Además, resaltó que el servicio será reestablecido una vez culminen los trabajos en cada sector.