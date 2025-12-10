La navidad para los niños del barrio Villa de San Pablo, en la ciudad de Barranquilla, comenzó con muchos regalos y actividades de recreación desde este miércoles.

Por tercer año consecutivo, la Fundación Santo Domingo llegó a esta zona para beneficiar a más de 400 niños y niñas con una tarde llena de música, juegos y actividades propias de la temporada.

Durante esta jornada, los jóvenes, acompañados de sus padres y cuidadores, tambien disfrutaron de pintucaritas, talleres de dibujo navideño y un show especial que incluyó la presentación de la banda de paz del Colegio La Misericordia de Soledad. Además, personajes como Papá Noel, el Grinch y el Cascanuec

Para Carlos Hernandez, padre de familia, estos espacios son muy importantes para el desarrollo integral de un niño.

“Es una alegría inmensa ver a los niños compartiendo y aprendiendo en comunidad; es algo que nos llena de esperanza”, comentó.

Mariana Flores, de 8 años, contó que: “me gustó mucho la fiesta porque cantamos villancicos y vi a Papá Noel. Fue la tarde más divertida de toda la Navidad”, manifestó

Por su parte, Sandra Romero, gerente del Megabarrio Villas de San Pablo, destacó que “desde la Fundación Santo Domingo promovemos espacios para el sano esparcimiento de las familias y la recreación de los niños y niñas del megabarrio. Y qué mejor que, en esta época, llevarles una sonrisa y celebrar juntos la Navidad”.