Durante el pasado puente festivo por el Día de las Velitas, miles de barranquilleros y visitantes ratificaron al Gran Malecón como su sitio de encuentro preferido para disfrutar de la época decembrina.

Según cifras de la Alcaldía de Barranquilla, más de 190 mil personas recorrieron esta zona turística desde el día viernes para disfrutar del nuevo alumbrado navideño.

Además, el día más visitado fue el domingo 7 de diciembre cuando más de 60 mil personas pasearon por los 5,5 kilómetros de espacio que tiene el sector.

De esta manera, la administración resaltó los diferentes atractivos con lso que cuenta este espacio como lo son las canchas deportivas, los paseos por el río, las estatuas de Shakira y Sofia Vergara, la cercanía al río Magdalena y la oferta cultural lo convierten en un destino imperdible para familias y turistas.

A su vez, en lo que resta del año los visitantes podrán disfrutar de la experiencia navideña del Gran Malecón con planes en familia y amigos desde el sector de Puerta de Oro hasta Jardín del Río.

Cabe resaltar que el Gran Malecón tiene 4 unidades funcionales que cuentan con espacios para el desarrollo de actividades culturales, deportivas, parques infantiles, para mascotas, zonas de picnic, plazoletas para la realización de activaciones y eventos y zonas gastronómicas con una variada oferta de cocina local, nacional e internacional.