La Gobernación del Atlántico conmemoró el Día Mundial de la Discapacidad reafirmando su compromiso con la inclusión y el respeto por la diversidad. Esta fecha, que se celebra cada 3 de diciembre, fue el escenario para destacar el trabajo que se adelanta en favor de las personas con discapacidad y sus cuidadores, así como para invitar a la comunidad a reflexionar sobre la importancia de construir una sociedad más sensible y equitativa.

El consejero para la inclusión de población con discapacidad, Hernando Viloria, explicó que esta conmemoración permite visibilizar las capacidades y aportes de esta población. Además, envió un mensaje de sensibilización orientado a transformar la percepción social frente a la discapacidad.

“Queremos que las personas entiendan que la discapacidad es mental, que los retos se pueden asumir y que las personas con discapacidad pueden lograr superar muchas dificultades”, señaló al referirse a la necesidad de fomentar una cultura basada en el respeto y la comprensión.

Desde el programa de gobierno Atlántico para el Mundo, liderado por el gobernador Eduardo Verano de la Rosa, se ha establecido un trabajo articulado entre las secretarías del departamento con el fin de garantizar derechos y mejorar la calidad de vida de esta población.

Actualmente, el Atlántico cuenta con 22 Comités Municipales de Discapacidad en funcionamiento, presididos por los alcaldes, además de un Comité Departamental que integra entidades nacionales y departamentales junto con representantes de diversas discapacidades.

Entre los avances presentados se encuentran los logros en infraestructura, donde 91 familias con personas con discapacidad han recibido mejoramientos de vivienda a través del programa “Mi Casa Bacana”.

En el ámbito educativo, el departamento registra 2.473 estudiantes con discapacidad incluidos en aulas regulares y 231 cursando estudios superiores en la Universidad del Atlántico. Este proceso se ha fortalecido con acompañamiento pedagógico especializado, capacitación docente, entrega de kits tiflológicos y fortalecimiento en Braille, ábaco, orientación y movilidad.

En materia de salud, más de 1.800 personas han sido certificadas con discapacidad mediante las cuatro ESE autorizadas en el departamento.

En cuanto al deporte, 36 atletas de alto rendimiento reciben apoyo económico mensual, así como acompañamiento técnico, participación en competencias nacionales e internacionales y dotación de sillas de ruedas deportivas gracias al respaldo de Indeportes Atlántico.

La Gobernación también destacó el impacto de las estrategias de acompañamiento social. A través de Atlántico Sin Barreras, 2.011 personas entre cuidadores y personas con discapacidad han recibido apoyo, y 460 familias participan en el programa “Mi Hogar, Mi Fortaleza” y en iniciativas de Rehabilitación Basada en la Comunidad.

Para la administración departamental, el Día Mundial de la Discapacidad es una oportunidad para renovar su compromiso de avanzar hacia un territorio más accesible y equitativo.

“Seguiremos trabajando por generar espacios de inclusión y por sensibilizar a nuestra comunidad, porque lo que queremos es que el Atlántico sea, de verdad, un territorio incluyente”, concluyó Viloria.