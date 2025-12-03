Ante la oleada de asesinatos de mujeres que se ha presentado este año en el Atlántico, los funcionarios públicos del departamento han impulsado herramientas que contribuyan a prevenir la violencia de género y a combatir la normalización de la misma. Una de estas estrategias es Sello Morado, la cual consta en certificar a instituciones y empresas que tengan buenas prácticas que ayuden a contrarrestar esta problemática que acecha a la población femenina del territorio.

Esta propuesta es liderada por la diputada Alejandra Moreno, quien tuvo también el apoyo de organizaciones de mujer.es, docentes y la psicóloga Ruth Pareja para obtener, finalmente, la aprobación de la Asamblea del Atlántico de crear este certificado para las distintas instituciones.

“No solamente cubre a los colegios, sino que también se realizó una investigación a nivel empresarial, y más del 50% de las empresas carecen de protocolos de atención frente a la violencia de género. Entonces, dentro de la ordenanza se incluye, precisamente, la promoción y la prevención de la violencia de género en las empresas”, notificó Moreno a EL HERALDO.

Cabe resaltar que no es obligatorio que los colegios ni las empresas tengan este certificado, sino que se trata de algo voluntario. En el caso de las escuelas, se trata de establecer el plan escolar con enfoque de género.

“Es decir, que los estudiantes sean formados en prevención de tipos de violencia, teniendo en cuenta que no existe solamente la violencia física, sino que estamos hablando también de violencia psicológica, obstétrica, violencia vicaria, económica, simbólica, patrimonial, entre otras”, especificó.

¿Cómo adquirir el Sello Morado?

En ese orden de ideas, para obtener el certificado, el colegio debe también cumplir con un servicio social obligatorio con enfoque de género; visibilizar los canales de comunicación para denuncias dentro de la institución; socialización del violentómetro, que es la identificación de las banderas rojas, y la capacitación a las escuelas de padres sobre el ciclo de violencia en las relaciones de pareja.

“Es importante destacar, que no se trata de que vayan a dar una capacitación y ya obtengan un certificado. No. Se trata de una acción permanente, un plan de acción durante todo el año, que involucre a la comunidad educativa: no solamente estudiantes, sino padres de familia y docentes”, sentenció la diputada.

Finalmente, el colegio participará en una convocatoria en donde presentará los resultados de su trabajo, será evaluado por un comité y, si es seleccionado, tendrá una certificación —el Sello Morado— que podrá utilizar por dos años únicamente. Pasado ese tiempo, deberá nuevamente pasar por un proceso evaluativo para determinar si mantiene o no el Sello Morado.

“La mejor manera de motivar la prevención es generar sensibilidad y empoderamiento en las instituciones educativas frente al tema. Entonces, esta certificación no es obligatoria, es opcional, pero permite llegar a las empresas y a los colegios con una propuesta que incluye asistencia técnica por parte de la Secretaría de la Mujer y de la Secretaría de Educación. Van a recibir el acompañamiento necesario para establecer cada uno de estos protocolos de prevención”, culminó.