El anuncio del nuevo pico y placa para motocicletas en los municipios del Atlántico cayó como “baldado de agua fría” para los motociclistas. Desde que la Gobernación expidió el decreto 000362, que empezó a restringir la circulación según el último número de la placa desde este lunes, las reacciones no paran.

Mario Martínez, presidente de la Asociación de Motos del Atlántico (Asomotos), aseguró que la decisión tomó por sorpresa a todo el gremio.

“Ese decreto nunca lo socializaron, nunca nos llamaron. Estamos hablando de más de 80 mil motociclistas afectados. No entendemos cómo lo sacaron adelante si incluso municipios como Soledad, que tiene una de las mayores cantidades de motos, no está de acuerdo”, dijo Martínez.

Para él, el impacto no es solo en movilidad, sino en el bolsillo: “Un día sin moto es un día sin trabajar. La gente vive del día a día, sobre todo ahora en diciembre. Cómo le explicamos a alguien que no puede usar su moto justo en el mes donde más necesita producir”.

El líder de la asociación insiste en que la medida no tiene comparación en el país. “En ninguna parte más de Colombia aplican algo así. En Bogotá intentaron hacerlo y los motociclistas ya están recogiendo firmas contra el alcalde. Son medidas impopulares que no mejoran ni la seguridad ni la siniestralidad”, afirmó.

Martínez también cuestionó los argumentos del decreto, que lo relaciona con la reducción de siniestros viales. “No apoyamos que vayan tres personas en una moto o que alguien circule sin casco porque eso es irresponsable, pero eso se controla poniendo agentes en la calle, no prohibiendo que circulen miles de trabajadores”, señaló.

Además, indicó que desde Asomotos ya se tienen dos caminos definidos: el primero corresponde a una revisión jurídica del decreto, que se complementará con movilizaciones en las próximas semanas.

A su vez, el motociclista Carlos Linares destacó que se trata de una medida que afecta el desplazamiento de los usuarios que deben viajar hacia los municipios para cumplir sus jornadas de trabajo.

“Es una medida compleja porque tomar servicio público ahora en temporada alta es bastante complejo y agotador”, expresó.

Sobre la medida en vigencia

Desde este lunes primero de diciembre comenzó a implementarse el nuevo esquema de pico y placa para motocicletas, motocarros y cuatrimotos en 20 municipios del Atlántico. La medida, que inicia con un periodo pedagógico, busca reducir los accidentes y mejorar la movilidad en las vías secundarias y terciarias del territorio.

El decreto expedido por la Gobernación del Atlántico establece dos tipos de restricciones en todas las carreteras y vías bajo jurisdicción departamental. La primera es el pico y placa diurno, que regirá de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y las 11:59 p. m., según el último dígito de la placa: lunes 1 y 2; martes 3 y 4; miércoles 5 y 6; jueves 7 y 8; y viernes 9 y 0.

“El propósito es garantizar mayor control y seguridad en las vías del Atlántico, especialmente en esta temporada donde aumentan los desplazamientos por las fiestas de fin de año y Carnaval. Estamos comprometidos con mitigar la accidentalidad y mejorar la movilidad”, expresó Carlos Granados, director del Tránsito del Atlántico.

La segunda medida corresponde a la regulación nocturna, que también comenzará a regir desde este lunes. Esta aplicará entre las 11:00 p. m. y las 4:00 a. m. del día siguiente durante fines de semana, festivos, viernes, sábados y domingos.

Las autoridades departamentales advirtieron que quienes incumplan la medida se enfrentarán a fuertes sanciones económicas y operativas. La Gobernación recordó que, una vez finalice esta etapa, la aplicación de multas será estricta. La norma no aplica en Soledad, Luruaco y Barranquilla.