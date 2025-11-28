Ante la gran demanda de la ciudadanía barranquillera para cumplir con sus obligaciones financieras, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial Distrital informó que atenderá al público en una jornada especial este sábado 29 de noviembre, donde los usuarios podrán acceder al primer beneficio del 97% en reducción en intereses moratorios en multas o derechos de tránsito.

Cabe destacar que según el cronograma establecido, los beneficios también se extenderán hasta el 31 de diciembre para los infractores con deudas vigentes de períodos fiscales del año 2024 y anteriores.

De esa manera, del 1 al 15 de diciembre de 2025 los usuarios podrán acceder a un descuento del 85%

Mientras que del 16 al 31 de diciembre de 2025 obtendrán una beneficio del 75% de descuento en sus intereses en mora.

Con esta ampliación de horario, la entidad busca garantizar que los ciudadanos interesados en acogerse al beneficio puedan realizar su pago de manera ágil, segura y oportuna.

Horario y sedes habilitados

Sábado 29 de noviembre:

Horario: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sedes habilitadas: todas las sedes de la Secretaría de Tránsito.

- Sede central: Contravenciones, carrera 46 #82-225

- Sede Localidad Metropolitana (Cayenas): calle 49 #88 sur- 15.

- Sede Alcaldía Suroccidente: carrera 21B #63-06

- Sede Plaza del Parque: calle 99 #53-40, local 1.

- ⁠Sede Los Angeles (Centro Comercial Los Angeles primer piso).

A los usuarios que deseen ponerse al día y acceder a los beneficios establecidos, les brindaremos más oportunidades para resolver sus obligaciones dentro del plazo contemplado. También se ofrece la opción de pagar desde la comodidad de su hogar accediendo al enlace https://barranquilla.gov.co/transito/pagos-en-linea

El Distrito invita a todos los deudores interesados a acercarse durante esta fecha a las sedes habilitadas o acceder al enlace web oficial de pagos, con el fin de aprovechar este primer beneficio del 97% que va hasta el 30 de este mes y evitar congestiones en los últimos días del proceso de este regalo navideño.