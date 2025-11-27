Este 30 de noviembre las playas de Puerto Mocho cumplen su primer aniversario desde que fueron recuperadas para convertirse en la gran apuesta del turismo local de los barranquilleros.

Por este motivo, la Alcaldía de Barranquilla, a través de su programa Barranquilla es Río, realizará este sábado una jornada atractiva con distintas actividades alrededor de la apertura de la zona del parque náutico de la playa, que pretende ser la nueva atracción turística de la ciudad.

El parque náutico estará ubicado en el sector 2, en la zona de carpas verdes, donde los asistentes a la playa podrán practicar kayak, pádel, bote a remo, bicicletas acuáticas, inflables, paseo en gusanito y mucho más, a precio especial de lanzamiento.

Seguidamente, a las 9:00 a.m. habrá un minitorneo de voleibol playa, al cual pueden inscribirse de manera gratuita todos los asistentes a Puerto Mocho con su grupo familiar o de amigos.

También, los visitantes se podrán desplazar como es de costumbre hacia las playas mediante el tren turístico de Las Flores, que ofrece un recorrido por el tajamar y el río Magdalena, al alcance de la vista de una variedad de mangles y ecosistemas.

Según la administración local, se han movilizado más de 327.568 usuarios por este tren para llegar a Puerto Mocho, representando el 63% del total de visitantes.

Por otro lado, estarán disponibles carritos de golf gratuitos en la playa para brindar traslados en cada uno de los espacios habilitados. Además, se habilitó una silla anfibia para que personas con movilidad reducida vivan la experiencia.

Cabe resaltar que en cuanto a calidad y posicionamiento, Puerto Mocho está calificado, según la métrica de Net Promoter Score, con un puntaje de 86, basado en las encuestas realizadas a los visitantes.

Impacto en la comunidad

Desde su apertura, más de medio millón de visitantes han llegado a las playas de Puerto Mocho, de los cuales el 10% son extranjeros, convirtiéndose en uno de los espacios públicos más concurridos y donde se puede disfrutar de actividades recreativas y la gastronomía típica de la región.

Así lo dio a conocer el alcalde Alejandro Char, quien recalcó que los más beneficiados son los caseteros de la comunidad local de La Playa.

“Puerto Mocho es un paraíso. Hay un trabajo en equipo con la comunidad que estaba establecida hace muchos años y logramos lo que parecía un sueño. Esto le permite a Barranquilla tener otra ventana que acerca a la gente de todos lados del mundo”, dijo.

Resaltó que: “este proyecto es un motor de desarrollo económico que ha permitido la creación de 1.130 empleos directos, de los que destacan 1.869 familias impactadas, y 63 matronas beneficiadas”.

Por su parte, Alfonso Rosas, uno de los caseteros de la playa, indicó que esta recuperación de Puerto Mocho marcó un antes y un después en el turismo que beneficia a los locales.

“Ha sido una experiencia agradable, en la cual compartimos, trabajamos, ha sido una experiencia muy buena gracias a Dios y a la Alcaldía de Barranquilla, todo ha sido un acompañamiento bastante bueno. Esto es el fruto del trabajo en equipo con la Alcaldía, gente que ha venido laborando acá, que ha venido cumpliendo con los pactados y los frutos se ven. El lugar es un lugar tranquilo, bonito”, dijo.

Agregó que los productos que se les ofrecen a los turistas de hoy en día están en óptimas condiciones. “Tenemos los servicios básicos para prestar un buen servicio, también tenemos conocimiento porque gracias a la Alcaldía y el SENA nos han capacitado y nos han certificado en el área. Al alcalde Alejandro Char muchas gracias porque nos alegró la vida, nos la arregló, nos ha dado un muy buen trato”.