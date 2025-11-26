De manera categórica, la Asociación de Educadores del Atlántico (Adea) rechazó los hechos ocurridos en la Institución Educativa Distrital Jesús Maestro, donde un padre de familia habría amenazado con un arma de fuego a los docentes tras conocer que su hijo había perdido el año escolar.

En un comunicado dirigido a la opinión pública, el gremio calificó este acto como una “grave vulneración de los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y psicológica”, y advirtió que situaciones como esta ponen en riesgo el normal desarrollo de los procesos académicos y de convivencia escolar.

La Adea reiteró que ningún desacuerdo académico justifica la agresión o intimidación contra los maestros.

Asimismo, exigió a la Secretaría de Educación Distrital, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Personería Distrital y demás autoridades competentes adoptar medidas inmediatas para garantizar la protección integral del personal docente y directivo de la institución.

Por su parte, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educacion, (Fecode) también se pronunció ante estos hechos y repudiaron lo ocurrido en esta institución educativa al tiempo que hicieron un llamado a mantener las escuelas como un territorio de paz.

“Exigimos respeto por la vida e integridad del magisterio de Colombia. Enviamos nuestro respaldo al cuerpo docente de la IE. Llamamos nuevamente a mantener las escuelas como territorio de paz, libres de todo tipo de violencia”.

Finalmente, el sindicato de profesores reafirmó su respaldo a los docentes y su compromiso con la defensa de la vida, la dignidad y el ejercicio libre y seguro de la labor educativa.