A partir de este sábado 22 de noviembre, la Alcaldía de Barranquilla pondrá en marcha la aplicación gratuita de la vacuna contra el virus sincitial respiratorio (VSR) dirigida a mujeres embarazadas entre las 28 y 36 semanas de gestación. La medida busca reducir el riesgo de infecciones respiratorias graves en recién nacidos, especialmente durante los primeros meses de vida.

El VSR es un virus de alta transmisión que afecta las vías respiratorias y es reconocido como una de las principales causas de neumonía y bronquiolitis en lactantes. También es el motivo más frecuente de hospitalización pediátrica y de muertes asociadas a neumonía en bebés menores de seis meses.

La vacuna, aprobada por el Ministerio de Salud e incluida en el Plan Ampliado de Inmunización, se aplica en una sola dosis durante el embarazo. Con ello se logra que el bebé nazca con anticuerpos transferidos por la madre, lo que disminuye notablemente el riesgo de cuadros graves y hospitalizaciones en niños menores de cinco años.

La secretaria de Salud del Distrito, Stephanie Araujo Blanco, explicó que la jornada comienza coincidiendo con el cierre de la tercera jornada nacional de intensificación de vacunación, que también refuerza biológicos como influenza, tosferina, fiebre amarilla y el VPH. Añadió que la vacuna contra el VSR estará disponible en los PASO, CAMINO y en todas las IPS vacunadoras, sin costo alguno.

“Estamos haciendo un llamado a todas estas gestantes para que asistan al punto de vacunación más cercano a aplicarse esta vacuna que es gratis y segura; contamos con el apoyo de todas las EPS e IPS para llevar también la vacuna extramural en sitios con alto grado de vulnerabilidad y de esta manera evitar las complicaciones por infecciones respiratorias en niños menores de cinco años”, señaló la funcionaria.