En el Concejo Distrital de Barranquilla, durante la sesión plenaria, fue aprobado en segundo debate el Proyecto de Acuerdo que establece una Mesa Técnica Distrital de Prevención, Atención y Protección a Mujeres Víctimas de Violencias Basadas en Género.

Lea aquí: Se destraba la construcción de nuevo hospital de Puerto Colombia

Esta iniciativa representa un avance histórico porque consolida por primera vez un mecanismo formal y permanente de articulación entre las entidades encargadas de la justicia, la salud, la protección y la atención social.

El proyecto fue presentado en coautoría entre la concejal Heidy Barrera y el personero de la ciudad, Miguel Álzate, quien, además, garantizará el presupuesto necesario para la conformación y funcionamiento de la Mesa.

Tanto la Personería como la concejal Barrera coincidieron en la urgencia de que el Distrito cuente con un espacio que ordene esfuerzos, unifique criterios y garantice respuestas rápidas a las mujeres que enfrentan situaciones de riesgo.

La Personería de Barranquilla jugó un papel determinante en la construcción técnica del proyecto, aportando cifras oficiales y experiencias institucionales que evidencian los vacíos actuales en la ruta de atención.

Lea también: Barranquilla abre 1000 cupos para educación superior en 2026 con el programa ‘IUB al Barrio’

Además, la entidad será la responsable de destinar los recursos para poner en marcha la Mesa Técnica, reafirmando su rol como garante de los derechos de las mujeres y como ente articulador del Sistema Distrital de Protección.

La Mesa Técnica permitirá revisar casos, evaluar decisiones, hacer seguimiento continuo y evitar la fragmentación institucional. Será un canal estable para que las entidades responsables actúen de manera coordinada y con información confiable.

De acuerdo con la concejal, con esta iniciativa inédita, Barranquilla avanza hacia una política pública robusta que pone en el centro la vida, la integridad y la dignidad de las mujeres. “Hoy fue un día histórico para las mujeres de la ciudad de Barranquilla con la aprobación de este proyecto y que la presencia de las barranquilleras en las gradas del recinto la animó para seguir trabajando por cada una de ellas”, expresó.

Las cifras de Medicina Legal muestran que entre 2020 y 2025 los casos de violencia interpersonal, intrafamiliar y delitos sexuales superaron los 90 mil en años como 2022 y 2023, alcanzando 99.900 reportes en el pico de 2023. Aunque en 2025 hay una disminución parcial, los números siguen siendo alarmantes.

El feminicidio también mantiene cifras que preocupan: 11 casos en lo corrido de 2025, igualando la totalidad de 2024.

El proyecto retoma aprendizajes de modelos exitosos en Bogotá y Buenaventura, donde Mesas Técnicas similares han permitido mejorar rutas de atención, reducir tiempos de respuesta e intervenir zonas con mayor vulnerabilidad. Gracias a la articulación entre la concejalía y la Personería, Barranquilla ahora avanza hacia un modelo comparable, adaptado a las particularidades del Distrito.

Cabe resaltar que esta es la primera vez en 80 años que la Personería presenta una iniciativa de este tipo y, además, es la primera vez en el país que una Personería construye y presenta un proyecto de Acuerdo en coautoría con una concejal.