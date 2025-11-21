Por labores de instalación de nuevas redes eléctricas a cargo de la empresa Air-e, habrá interrupción del servicio eléctrico en un sector de Soledad 2000 este sábado.

Los trabajos se llevarán a cabo entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde, en la calle 48 con la carrera 10.

De igual manera, en el barrio Las Margaritas, en Puerto Colombia, se cambiará un poste en la calle 17B con 3D, en el horario de 8:10 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Mientras tanto, técnicos de la compañía instalarán postes y crucetas en El Cerrito en Piojó; Bocatocino, en Juan de Acosta y en la vereda Los Olivos, entre las 8:30 de la mañana y las 3:30 de la tarde.

La compañía reiteró que una vez se culminen las labores se reestablecerá el servicio de manera gradual en cada sector.