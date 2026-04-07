Por trabajos de instalación de postes y obras eléctricas complementarias, que se llevarán a cabo este miércoles, la empresa Air-e informó que habrá cortes de energía en varios sectores de Sabanalarga y Barranquilla.

En ese contexto, los técnicos de la compañía ejecutarán las labores entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Durante las obras estarán sin servicio de energía los usuarios de la carrera 19 con la calle 9, en el barrio Santander; calles 20B a la 25A, entre carreras 1A y 2, en los barrios La Florida y Las Colinas, en Sabanalarga.

Mientras tanto, en la carrera 7 con la calle 14, en el corregimiento de Arroyo de Piedra, en zona rural de Luruaco, se adelantarán adecuaciones menores entre las 8:30 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Para el caso de Barranquilla, se cambiará una cruceta en la carrera 42H con la calle 90, en el barrio La Cumbre, entre las 7:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía.

Finalmente, la empresa Air-e Intervenida invitó a los usuarios a comunicarse ante cualquier inquietud relacionada con el servicio de energía, llamando a la línea 115 o a través del portal web www.air-e.com.