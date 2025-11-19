El mural ‘Las cosas del aire’, una de las obras más emblemáticas del pintor Alejandro Obregón en el espacio público de la ciudad, llega finalmente al Museo de Arte Moderno de Barranquilla (MAMB) y entra en un proceso de restauración, en medio de un panorama de un museo aún inconcluso.

El traslado marca un nuevo capítulo en una historia de la ciudad, donde hace más de 15 años, el entonces Banco Ganadero —hoy lleva por nombre BBVA— ofreció la pieza del pintor a la Alcaldía ,y la cual en la actualidad se le prepara para convertirse en el eje central del MAMB.

Por su parte, el alcalde Alejandro Char supervisó la llegada de las piezas y celebró el avance al recordar la oferta que recibió la ciudad en 2010, de parte del propietario del inmueble donde se encontraba la obra: “15 años, recuerdo, en 2010. Estábamos en la alcaldía y tuvimos ese ofrecimiento super generoso del BBVA, del propietario del edificio, el Dr. Manzur. Yo sentía que el banco no sabía qué hacer con semejante obra, y dijimos: dénnosla, la ciudad la sabe cuidar”, manifestó durante la inspección frente al mural de 16 metros de ancho por 9 de alto desmontado.

La llegada del mural no solamente reactiva una deuda cultural, también vuelve a poner sobre la mesa el avance —y los pendientes— del MAMB, una obra que ha sido anunciada como pieza clave del “renacer cultural” de la ciudad, a pesar de caracterizarse por ser un proceso con largas y esperas.

En ese sentido, la administración sostiene que el MAMB será un punto de encuentro para el aprendizaje y la formación de nuevos artistas, un espacio para unir pasado y futuro.

Sin embargo, su inauguración oficial no tiene aún fecha concreta, ni se han detallado los costos actualizados del proyecto el cual depende de recursos públicos y de ajustes internos en Hacienda, Jurídica y Planeación a pesar de contar con aires, ascensores, y muy pronto un teatrino que mirará al mural de Obregón y otro hacia el exterior, conectado con la vía.

Sumada a la reapertura del Amira de la Rosa, la posible reactivación del Museo del Caribe, la mudanza del mural de Obregón, pretende marcar la agenda cultural de Barranquilla.