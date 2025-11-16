Este martes 18 de noviembre, fecha del aniversario de los 31 años de creación del Centro Cultural de la Antigua Aduana, la Gobernación del Atlántico y la Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta -CLENA- realizarán a la reapertura del Centro Interactivo de Memoria Urbana, en el Auditorio Mario Santo Domingo.

Ahí, la secretaria de Cultura departamental, Verónica Cantillo, presentará la actualización museográfica, un espacio fundamental para la preservación y difusión de la memoria urbana de Barranquilla y el Atlántico.

“Esperamos que asistan masivamente a la apertura y a partir de este día sigan disfrutando el espacio museográfico que tiene las puertas abiertas para su exploración. Es una gratísima experiencia de principio a fin y permitirá que siga siendo un aula extendida donde pueden descubrir las riquezas que se resguardan en él”, señaló Juan Pablo Mestre, subdirector ejecutivo de la Corporación.

Se tiene prevista una conversación con enfoque cultural que contará con la participación especial de Enrique Berrío Mendoza y Cielo Támara, acompañados por Lázaro Cotes y Juan Pablo Mestre.

A las 10:00 a. m., en la Sala de Exposiciones Temporales, se inaugurará la muestra documental ‘Barranquilla en tres tiempos: villa, ciudad y capital. Documentos para comprender el origen’, con la exhibición de un documento inédito que data de 1857, fundamental para la historia de la capital atlanticense.