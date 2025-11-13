La ‘Luna del Río’ en el Malecón de Barranquilla está cada vez más cerca de los barranquilleros, y con ella vendrá mucho más turismo, empleo y economía. Así lo considera el alcalde Alejandro Char, quien este jueves realizó una visita de inspección a las obras de la infraestructura.

“Luna del Río va a hacer posible que esta ciudad traiga mucha gente que nos viene a visitar, nuestro tema gastronómico, los centros comerciales, los parques, los museos, y nuestros escenarios deportivos. Este será un regalo de navidad para nuestra ciudad”, dijo el alcalde.

Puso de presente que: “esta atracción va a permitir que en esta ciudad lleguen 300.000 a 400.000 visitantes al año, nuevos que no han llegado, y que van a llenar nuestros hoteles, van a llenar nuestros restaurantes, van a llenar nuestros centros comerciales, van a caminar muchísimo por nuestro malecón, van a disfrutar de nuestro río, de nuestras playas, con nuestro ecoparque, y este es un sueño hecho realidad, yo tenía este sueño hace muchos años”.

El mandatario distrital precisó que: “Ya estamos en los últimos detalles, en cableado, instalación de aires acondicionados y más de 10mil luces LED para que nuestra noria se vea tan hermosa de día como de noche”.

Char tambien agregó que “he visto que las principales ciudades del mundo tienen una luna como esta, y yo visualizaba Barranquilla con esta estructura, yo la visualizaba, y después de que escogí el espacio, me puse a preguntar por el mundo quiénes eran los mejores, y estos fabricantes sin duda la sacaron del estadio, creo que esto está poniendo a Barranquilla a volar, estamos felices”.