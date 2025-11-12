La empresa de energía Air-e anunció que, para adelantar labores de instalación de nuevas redes eléctricas en el barrio San Felipe, el servicio de luz se interrumpirá este jueves 13 de noviembre en sectores.

Las obras se realizarán en tres frentes. En la calle 72 con la carrera 24B, los trabajos se llevarán a cabo entre las 8:00 de la mañana y las 5:45 de la tarde. Carrera 24 con la calle 70C, entre las 8:05 de la mañana y las 5:50 de la tarde. Carrera 24B con la calle 70C, entre las 8:10 de la mañana y las 5:55 de la tarde.

Para el caso del barrio El Bosque, se reubicará un poste y redes secundarias, en la calle 63E con la carrera 9K1, en el horario de 9:00 de la mañana a 4:55 de la tarde.

La empresa Air-e Intervenida hizo un nuevo llamado a los usuarios para que, ante cualquier inquietud sobre el servicio de energía, se comuniquen al call center marcando 115 o vía WhatsApp AVA 313 4300000.